Grande Fratello Vip, Alex Belli sbotta con Giulia Provvedi: "Coda di paglia"

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Alex Belli e Giulia Provvedi sono stati protagonisti di un acceso confronto in cucina. Al centro della discussione, il ritardo con cui la cantante ha partecipato alla preparazione della lista della spesa, nonostante fosse stato chiarito che solo con la partecipazione di tutti i concorrenti sarebbe stato possibile ottenere un bonus di tempo per decidere cosa comprare.

Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi accusa Alex Belli

La discussione si è fatta sempre più accesa quando Giulia Provvedi ha contestato ad Alex Belli quello che considera un atteggiamento incoerente nei suoi confronti. Secondo la cantante, l'attore avrebbe utilizzato due pesi e due misure, mostrando reazioni differenti a seconda delle persone coinvolte. In particolare, Giulia ha fatto riferimento a Marina La Rosa, arrivata anche lei con circa venti minuti di ritardo al tavolo dovei concorrenti stavano preparando la lista della spesa.

"Quindi tu usi due pesi e due misure quando le cose riguardano me o quando riguardano altre persone? È un dato di fatto", ha dichiarato Giulia, puntando il dito contro il comportamento dell'attore. Belli ha immediatamente replicato, cercando di ridimensionare l'accusa: "Quali due pesi e due misure?".

Marina La Rosa e Alex Belli nel Confessionale

Il botta e risposta è proseguito con la Provvedi, che ha manifestato il proprio disappunto per il modo in cui si è sentita trattata: "Allora perché fai così? Trattandomi come una pir.a".

Alex Belli perde la pazienza con Giulia

Di fronte alle contestazioni della cantante, Alex Belli ha perso la pazienza, alzando i toni dello scontro. L'attore ha respinto le accuse e ha contestato apertamente le parole della coinquilina.

"Ma perché c'hai sempre sta coda di paglia? Chi è che ti ha trattata come una pir.a? Nessuno ti ha trattata come una pir.a", ha ribattuto Belli, prima di proseguire con parole ancora più dure: "Arrogante e ipocrita lo vai a dire a qualcun altro, ok? Non sono né ipocrita né arrogante. E allora tu sei una bambina che ride a sproposito".

Parole che hanno reso il confronto ancora più acceso, facendo emergere le divergenze tra i due concorrenti e le diverse aspettative sul comportamento da tenere durante le attività di gruppo. Il nome di Marina La Rosa è diventato centrale nel confronto, con Giulia Provvedi che ha contestato ad Alex Belli una presunta disparità di trattamento. Per la cantante, il ritardo di Marina avrebbe dovuto suscitare la stessa reazione riservata a lei.

L'attore, però, ha chiarito di non voler evitare lo scontro per salvaguardare i rapporti personali, nonostante l'amicizia che lo lega a Giulia. "Arrogante una volta, ipocrita un'altra, basta. C'ho 46 anni e, scusate, ma c'ho due coglioni così. Perciò, anche se Giulia è una mia amica, visto che comunque siamo qua non a fare grande famiglia, ti dico quello che penso, va bene?", ha concluso Belli.