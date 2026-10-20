Grande Fratello Vip, Jonathan Kashanian è il meno votato: tutte le nomination dell'undicesima puntata

Dal verdetto del televoto alle scuse di Valeria Marini, passando per il confronto tra veterani e giovani e il televoto flash tra Carmen e Giacomo: ecco cosa è successo nella Casa e chi rischia l'eliminazione.

L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 19 ottobre, si è chiusa senza eliminazioni, ma con verdetti importanti. Jonathan Kashanian è stato il meno votato al televoto settimanale, mentre il confronto tra i concorrenti ha portato a nuove tensioni e nomination in vista della puntata di venerdì 23 ottobre.

Le dinamiche dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip

Al centro della serata, condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ci sono stati gli scontri tra veterani e giovani, le scuse di Valeria Marini, alcuni momenti emozionanti e le nuove nomination.

Valeria Marini chiede scusa ai concorrenti

La prima dinamica della puntata ha riguardato Valeria Marini, che nel precedente appuntamento aveva manifestato la volontà di abbandonare il gioco. Il suo atteggiamento durante il fine settimana aveva suscitato critiche da parte di diversi coinquilini.

Valeria Marini

Seduta sulla poltrona glitterata, la showgirl ha deciso di fare un passo indietro e chiedere scusa: "Voglio chiedere scusa a tutti per il mio nervosismo, non me ne sono resa conto".

Le sue parole, però, non hanno chiuso la discussione. Giulia Provvedi ha accusato Valeria di avere una sorta di lista nera personale, nella quale inserirebbe chiunque esprima un'opinione diversa dalla sua. Anche Selvaggia Lucarelli ha criticato l'atteggiamento della showgirl, accusandola di alimentare le tensioni per poi cercare di spegnerle poco dopo.

Scontro tra veterani e giovani: Guendalina Tavassi e Megan Ria al centro della discussione

Nel corso della puntata è emersa ancora una volta la frattura tra i veterani e quelli più giovani. Il faccia a faccia ha coinvolto soprattutto Guendalina Tavassi e Megan Ria, protagoniste di un confronto acceso.

Andreas Muller ha accusato alcuni coinquilini di comportarsi come un "branco di pecore". Valeria Marini, invece, ha puntato il dito contro Giulia Provvedi, sostenendo che contribuisca a creare tensioni all'interno della Casa.

Le incomprensioni tra i concorrenti continuano così ad alimentare le dinamiche del reality, rendendo sempre più difficile trovare un equilibrio nella convivenza.

Alex Belli, Valeria Marini e Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Alex Belli tra Valeria Marini e Marina La Rosa: la battuta di Selvaggia Lucarelli

Dopo l'esibizione dedicata al budget della spesa, che ha coinvolto Piera Meloni, Megan Ria, Federica Morello, Marina La Rosa, Alex Belli e Andreas Muller, la puntata ha lasciato spazio a un momento più leggero.

Al centro dell'attenzione è finito un ironico triangolo che coinvolge Valeria Marini, Marina La Rosa e Alex Belli. Selvaggia Lucarelli ha commentato la situazione con una battuta pungente: "Se si litigano Alex Belli è la conferma dello stato di penuria nella Casa".

L'attore, dal canto suo, ha ammesso di trovarsi in una posizione complicata: "Mi trovo in mezzo a due fuochi impegnativi". Di parere diverso Cesara Buonamici, che ha difeso Alex Belli sottolineando il comportamento tenuto nei confronti della showgirl: "Non mi toccate Alex Belli, è stato gentile e garbato con Valeria nel suo momento di massima difficoltà, bisogna riconoscerlo".

Carmen Di Pietro e Giacomo Gallani

Le emozioni di Megan Ria e Carmen Di Pietro

Non sono mancati i momenti emozionanti. Megan Ria ha potuto riabbracciare la madre, vivendo un momento particolarmente intenso durante la diretta. Spazio anche alla storia personale di Carmen Di Pietro, che ha ritrovato Luigi, il suo primo amore, dopo quarant'anni. Un incontro che ha riportato alla luce ricordi e sentimenti del passato.

La puntata ha inoltre dedicato un piccolo spazio al rapporto sempre più vicino tra Giacomo Gallani e Megan Ria, un avvicinamento che potrebbe riservare nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

Televoto Grande Fratello Vip: Jonathan Kashanian è il meno votato

Uno dei verdetti più attesi della serata ha riguardato il televoto settimanale, che vedeva coinvolti Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Jonathan Kashanian. A ottenere la percentuale più bassa è stato Jonathan Kashanian, che finisce così a rischio eliminazione in vista della puntata di venerdì 23 ottobre. Ecco le percentuali del televoto:

Alessandro Varsi: 37,64%.

37,64%. Carmen Di Pietro: 26,58%.

26,58%. Valeria Marini: 18,68%.

18,68%. Jonathan Kashanian: 17,10%.

Televoto flash per i cosiddetti "comodini": Carmen Di Pietro contro Giacomo Gallani

Nel corso della puntata si è affrontato anche il tema dei concorrenti considerati meno attivi nelle dinamiche della Casa, spesso definiti "comodini".

Da alcuni giorni era presente una busta nera contenente i nomi di tre concorrenti ritenuti poco coinvolti nelle vicende del gruppo. I nomi indicati erano quelli di Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani e Jonathan Kashanian.

Poiché Jonathan era già al televoto, la sfida flash ha coinvolto Carmen e Giacomo. Il pubblico ha deciso di mandare Giacomo Gallani in nomination, con il 33,76% delle preferenze, contro il 66,24% ottenuto da Carmen Di Pietro. Il verdetto ha aggiunto un altro nome alla lista dei concorrenti che dovranno affrontare il prossimo televoto eliminatorio.

Grande Fratello Vip, tutte le nomination dell'undicesima puntata

La serata si è conclusa con le nomination, che hanno delineato il gruppo dei concorrenti a rischio per la puntata di venerdì 23 ottobre. Ecco chi ha nominato chi:

Andreas Muller ha fatto il nome di Alessandro Varsi.

ha fatto il nome di Alessandro Varsi. Giulia Provvedi ha nominato Valeria Marini.

ha nominato Valeria Marini. Piera Meloni ha scelto Andreas Muller.

ha scelto Andreas Muller. Marina La Rosa ha puntato su Alessandro Roncaccia.

ha puntato su Alessandro Roncaccia. Alessandro Varsi ha fatto il nome di Guendalina Tavassi.

ha fatto il nome di Guendalina Tavassi. Valeria Marini ha indicato Giulia Provvedi.

ha indicato Giulia Provvedi. Giancarlo Danto ha nominato Carmen Di Pietro.

ha nominato Carmen Di Pietro. Alex Belli ha puntato su Alessandro Roncaccia.

ha puntato su Alessandro Roncaccia. Federica Morello ha fatto il nome di Marina La Rosa.

ha fatto il nome di Marina La Rosa. Guendalina Tavassi ha indicato Megan Ria.

ha indicato Megan Ria. Megan Ria ha scelto Guendalina Tavassi.

ha scelto Guendalina Tavassi. Alessandro Roncaccia ha nominato Andreas Muller.

ha nominato Andreas Muller. Carmen Di Pietro ha fatto il nome di Megan Ria.

ha fatto il nome di Megan Ria. Jonathan Kashanian ha indicato Marina La Rosa.

ha indicato Marina La Rosa. Giacomo Gallani ha scelto Guendalina Tavassi.

Chi rischia di lasciare la Casa venerdì 23 ottobre

Al termine delle votazioni, i concorrenti finiti in nomination sono Guendalina Tavassi, Andreas Muller, Marina La Rosa, Megan Ria e Alessandro Roncaccia. A loro si aggiungono Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani, già coinvolti nei verdetti della serata.

Il pubblico sarà chiamato a esprimersi nuovamente nel corso della puntata di venerdì 23 ottobre, quando il concorrente meno votato dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una serata segnata da confronti, scuse e verdetti, l'attenzione si sposta ora sul prossimo televoto: chi riuscirà a conquistare il sostegno del pubblico e chi dovrà interrompere la propria avventura nel reality?