Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo ha ancora problemi di salute: potrebbe abbandonare il reality

Momenti di apprensione per i fan di Manuel Bortuzzo che potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip 6: il nuotatore da giorni soffre per un'infezione e, nonostante le rassicurazioni del padre, si teme che il giovane possa essere costretto a lasciare il programma.

L'allarme di un possibile abbandono dell'atleta è stato lanciato dallo stesso Manuel Bortuzzo che, parlando con i suoi coinquilini, ha raccontato che prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha dovuto sottoporsi a un'operazione a causa di un'infezione. Il gieffino va incontro a questi problemi diverse volte nel corso dell'anno, ma la situazione in questi giorni di permanenza nella casa si è presentata più volte.

"Non è normale che sia sempre uguale" ha detto ai coinquilini riferendosi allo stato dell'infezione, Manuel sarà visitato in giornata da un dottore. Ricordiamo che Bortuzzo all'interno della Casa ha una stanza, priva di telecamere, dove viene visitato sia da un dottore che da un fisioterapista.

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, intervistato da Fanpage nei giorni scorsi, aveva rincuorato i fan del nuotatore parlando di allarme rientrato e spiegando "ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione". Manuel è costretto a stare su una sedia a rotelle da quando fu raggiunto da un colpo d'arma da fuoco fuori da un pub, come ha raccontato durante la sua permanenza nella casa, come si vede in questa clip.