Grande Fratello: il gossip su Ilaria Clemente incinta che lascia temporaneamente il reality impazza in Rete

Come hanno riportato gli account social ufficiali del reality di Canale 5, una concorrente del Grande Fratello lascia il "gioco" per motivi personali ma nessuno conosce la verità.

Agli autori del Grande Fratello piace far camminare sui carboni ardenti sia gli inquilini della Casa sia il pubblico dei social. Infatti, nel corso della giornata del primo ottobre, è stato pubblicato un post sull'account X del reality che ha gettato nello scompiglio la comunità del web: una delle concorrenti ha lasciato temporaneamente la Casa e si dice che lo abbia fatto per motivi personali. Non è stato divulgato niente altro su Ilaria Clemente, la ragazza di 31 anni esperta di cybersecurity. I "piani alti" minimizzano ma sui social in molti ipotizzano cosa ci sia dietro la momentanea uscita di scena, e le ipotesi sono veramente interessanti.

Tutto quello che (non) sappiamo su Ilaria Clemente

Il messaggio che è stato lanciato dai profili del Grande Fratello è inequivocabile, eppure sul web si leggono diverse illazioni - fondate o meno - sulle motivazioni che avrebbero spinto la concorrente a uscire dalla porta rossa (per tornare poi in un secondo momento). Si crede che Ilaria Clemente sia in dolce attesa e che abbia abbandonato il gioco per alcuni controlli medici di routine.

Un rumor che al momento non trova nessuna conferma o smentita ma, nelle ultime ore, si è fatto piuttosto insistente. Dato che questo pettegolezzo si è fatto molto insistente - sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere al reality di Canale 5 -, è stata la stessa Ilaria che sul suo profilo Instagram pubblica una storia in cui aggiorna i fan, in apprensione per quanto accaduto.

"Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore, Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della momentanea uscita". Poche e semplici parole che, però, non mettono a tacere le voci di una presunta gravidanza. Sulla questione, inoltre, è stata "tagliata" dalle telecamere presenti nella Casa una conversazione che Enzo Paolo Turchi ha avuto con Lorenzo Spolverato in merito al mistero della Clemente. Al momento la questione resta in sospeso e in attesa di chiarimenti