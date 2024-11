Governors Award, Daniel Craig scherza sul prossimo James Bond: "Magari è in questa stanza"

Daniel Craig ha partecipato alla quindicesima edizione dei Governors Award al Dolby Theatre di Los Angeles e ha scherzato sull'ipotesi che il suo erede nella saga di James Bond possa essere presente in sala. Da mesi ormai si rincorrono le voci sul nome del possibile nuovo James Bond dopo l'addio di Craig in No Time To Die.

L'ultimo attore che secondo i media è stato molto vicino al ruolo dell'agente 007 per i prossimi progetti cinematografici è stato Aaron Taylor-Johnson ma successivamente non sono emerse conferme ufficiali dalla produzione e l'ipotesi pare sia sfumata definitivamente. Chi sarà il nuovo 007?

Scherzo in sala

"Mettiamo subito una cosa in chiaro" ha dichiarato Daniel Craig mentre introduceva i due produttori di Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, premiati con l'Irving G. Thalberg Memorial Award "Se siete venuti qui stasera per scoprire chi sarà il prossimo James Bond, non guardate me, ma potrebbe essere nella stanza. Sto solo scherzando. O forse no".

Daniel Craig ha interpretato l'agente 007 in cinque film: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) e No Time To Die (2021). Dopo il film di Cary Fukunaga, Daniel Craig ha deciso di non partecipare più ad uno dei franchise più iconici nella storia del cinema.

La scelta

Interpellati sull'argomento prima della cerimonia, Broccoli e Wilson hanno dichiarato:"Ogni volta che scegliamo un nuovo attore, i film cambiano. È l'emozione di un nuovo Bond, una nuova direzione. Ognuno di questi attori che ha interpretato il ruolo ha offerto qualcosa di nuovo e diverso".

Il ruolo di James Bond è talmente ambito che non mancano le autocandidature, come quella di Colman Domingo:"So che c'è una lista di attori fenomenali, affascinanti, atletici, eleganti e raffinati in lizza per il prossimo James Bond. Ora, se state pensando a me, non so cosa dirvi: Bond o villain di Bond? A voi la scelta... Lascerò le mie foto sul vostro tavolo" ha scherzato l'attore, rivolgendosi ai produttori.