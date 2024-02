Good Time: morto Buddy Duress, star del film con Robert Pattinson

Christopher Stathis ha annunciato ieri a People la prematura scomparsa del fratello, l'attore Buddy Duress, conosciuto per aver recitato nel film Good Time al fianco di Robert Pattinson. Duress, nato Michael C. Stathis, è morto a soli 38 anni a causa di un mix letale di sostanze stupefacenti.

Good Time: Robert Pattinson e i fratelli Safdie a Cannes 2017

La morte di Buddy Duress in realtà risale allo scorso novembre ma l'annuncio pubblico è stato dato soltanto nelle scorse ore.

La carriera di Buddy Duress

Buddy Duress debuttò sul grande schermo nel 2014, nel film Heaven Knows What, poco dopo essere stato rilasciato dal carcere di Rikers Island per reati connessi alla droga. Cameron Van Hoy, che lo diresse nel film Flinch, ha dichiarato che lavorare con Duress è stato uno dei momenti salienti della sua carriera:"Buddy era elettricità sullo schermo. Lavorare con lui è stata una delle più grandi avventure della mia vita. Era una persona gentile che amava fare film. Nonostante i problemi che stava affrontando nella vita, in qualche modo riusciva a metterli da parte quando si trattava di lavorare".

"Instaurammo un rapporto molto stretto dopo la produzione del nostro film Flinch. Sono devastato nel sapere che la sua vita è giunta al termine in questo modo" ha ricordato commosso il regista.

Il film più importante nel quale ha recitato Buddy Duress è Good Time, diretto dai fratelli Safdie, nel quale interpreta un rivale del protagonista Connie (Robert Pattinson).