GF Vip, Guendalina Tavassi accusa Megan e Giacomo: “Si conoscevano già prima del reality”

Dopo lo scontro legato alla nomination, Guendalina Tavassi mette in dubbio la spontaneità del rapporto tra Megan e Giacomo e ipotizza che il loro avvicinamento sia legato alla necessità di evitare l'eliminazione.

Il dopo puntata del Grande Fratello Vip si è rivelato particolarmente acceso, con uno scontro che ha visto protagonisti Guendalina Tavassi e Giacomo Gallani. Al centro della discussione, la nomination del modello ai danni della concorrente, che non ha affatto gradito la sua decisione, soprattutto alla luce del rapporto di amicizia che credeva di aver instaurato con lui.

Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi contro Giacomo Gallani dopo la nomination

Guendalina non ha apprezzato la sincerità di Giacomo, che ha ammesso di averla nominata. La concorrente è andata su tutte le furie, contestando al modello una scelta che, a suo dire, sarebbe incompatibile con la loro amicizia.

"Non mi importa nulla se sei stato sincero e hai detto di avermi nominata. Un amico non nomina! Sei un infame, a Roma si dice così. Tu non sei un mio vero amico. Ti sei messo d'accordo con i tuoi amichetti per nominarmi. Ok che è un gioco il GF Vip, ma io non ti avrei mai nominato perché ti consideravo un amico".

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Parole durissime, che hanno acceso ulteriormente il confronto tra i due concorrenti. Per Guendalina, infatti, il problema non sarebbe soltanto la nomination, ma soprattutto il tradimento di un legame che riteneva autentico.

I sospetti di Guendalina Tavassi sul rapporto tra Megan e Giacomo

Da parte sua, Giacomo non ha accettato di buon grado l'appellativo di "infame". Guendalina ha quindi spiegato che, a Roma, il termine viene utilizzato per indicare una persona considerata traditrice.

La Tavassi, però, non si è fermata qui. Nel corso dello sfogo ha anche rivelato che Giacomo e la ballerina si conoscevano già prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia. Secondo la concorrente, il loro avvicinamento sarebbe quindi soltanto una strategia per attirare l'attenzione del pubblico e restare più a lungo nel reality.

Giacomo Gallani

"È tutto finto. Non alimentate questo teatrino, non fatelo, perché questa storia non esiste, non c'è, quei due vogliono rimanere qui dentro. Se adesso pomiciano e fanno le ship, non è vero nulla! Perché si conoscevano da fuori, se doveva succedere qualcosa, succedeva già fuori e non qui per rimanere nel gioco. Come lo so? Non vi preoccupate".

Accuse che, se confermate, metterebbero in discussione la spontaneità del rapporto tra i due concorrenti. Per il momento, si tratta della versione sostenuta da Guendalina, che ha espresso apertamente i propri dubbi sulla presunta storia nata all'interno della Casa.

Più tardi, Guendalina è tornata sull'argomento parlando anche con Andreas Muller. In questa occasione, ha ribadito la propria convinzione che tra Giacomo e la ballerina possa scattare un bacio proprio perché entrambi si trovano in nomination per l'eliminazione di venerdì prossimo.

Secondo la Tavassi, come riportato da Biccy, la nascita di una presunta storia d'amore potrebbe essere un modo per conquistare il favore del pubblico e aumentare le possibilità di rimanere in gioco.

"Se quei due si mettono a fare la storiella finta, perché non esiste, perché si conoscevano da prima, quindi se si piacevano potevano dirselo prima, significa che lo fanno solo e soltanto perché sanno che sono entrambi in nomination. Adesso io mi arrabbio e divento il Demonio. Si fanno la storiella e tutti ci credono. Si danno il bacio stanotte, lei con la mascherina con la ranocchia e lui che la bacia sul collo. Loro si fanno la storiellina solo per salvarsi. Lui così pensa che lo lasciano qui dentro".

Lo sfogo di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip aggiunge così un nuovo capitolo alle tensioni nella Casa. Tra amicizie messe in discussione, nomination e sospetti sulle possibili strategie dei concorrenti, resta da capire se Giacomo e la ballerina decideranno di replicare alle accuse e come si evolverà il loro rapporto nei prossimi giorni.