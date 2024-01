Fountain of Youth: Eiza Gonzalez nel cast del film diretto da Guy Ritchie

L'attrice Eiza Gonzalez è entrata a far parte del cast del film Fountain of Youth, il progetto diretto da Guy Ritchie con star John Krasinski e Natalie Portman.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Guy Ritchie e la produzione sarà curata da Skydance, vinson Films e Project X Entertainment.

Il nuovo progetto

Il film Fountain of Youth, scritto da James Vanderbilt, racconta la storia di un uomo e di sua sorella (John Krasinski e Natalie Portman), impegnati nella ricerca della fontana dell'eterna giovinezza. Usando le loro conoscenze, i due seguono degli indizi vivendo un'epica avventura che cambierà le loro vite per sempre.

Nel cast ci saranno anche Domhnall Gleeson ed Eiza González, ma la produzione non ha svelato i dettagli dei personaggi affidati ai due interpreti.

Guy Ritchie: un regista spudoratamente pop

Guy Ritchie ha iniziato a sviluppare il progetto in primavera, ma lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori hanno obbligato a compiere delle pause.

Il filmmaker ha già collaborato con Eiza anche in occasione di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, in arrivo nelle sale il 19 aprile.