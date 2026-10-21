Filorosso, Claudio Martelli bestemmia in diretta. Monteleone: "Qua non è il Grande Fratello"

L'imprecazione durante il dibattito su mafia e Mani Pulite nel talk di Rai 3. Il conduttore Antonino Monteleone interviene con una battuta sul Grande Fratello: ecco cosa è successo in studio.

Una bestemmia in diretta durante Filorosso scuote la puntata del 20 ottobre e accende i riflettori sul talk show di Rai 3 condotto da Antonino Monteleone. A lasciarsi sfuggire l'imprecazione è stato Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia, nel corso di un confronto su mafia, appalti e Mani Pulite. Un fuori programma che non è passato inosservato e che si aggiunge alle difficoltà del talk show sul fronte degli ascolti.

Filorosso, la bestemmia di Claudio Martelli in diretta

L'episodio si è verificato durante il dibattito dedicato alla strage del 1992, ai rapporti tra mafia e appalti e alle indagini che hanno segnato una delle stagioni più delicate della storia politica italiana. Nel corso della discussione, Martelli ha rivolto una domanda ad Antonio Di Pietro, chiamando in causa il rapporto tra criminalità organizzata e inchieste giudiziarie: "Se c'era questa presenza mafiosa tra gli indagati, come mai non c'è stato un solo mafioso coinvolto nell'indagine di Mani Pulite?".

Poco dopo, l'intervento di Filippo Facci ha provocato la reazione dell'ex ministro della Giustizia, che si è lasciato andare a un'imprecazione, pronunciata in studio: "Non suggerirgli le risposte, porco D**! No, no, no. Qua non è il Grande Fratello, non verrà espulso. Però, mamma mia".

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Le parole di Martelli hanno creato un momento di evidente imbarazzo durante la trasmissione, trasformando un confronto su temi politici e giudiziari in un episodio destinato a far discutere.

Antonino Monteleone cita il Grande Fratello dopo l'imprecazione

Quello di Filorosso non è l'unico episodio recente a riportare l'attenzione sulle bestemmie in diretta televisiva. Poche settimane fa, durante Diario del giorno, una signora si era lasciata sfuggire un'imprecazione, mettendo in difficoltà la conduttrice Sabrina Scampini.

Nel corso della puntata di Filorosso, Monteleone ha inoltre richiamato il caso del Grande Fratello Vip, reality nel quale le bestemmie possono avere conseguenze sul percorso dei concorrenti.

Il riferimento è a Simone Annicchiarico, figlio del presentatore Walter Chiari e dell'attrice Alida Chelli, che è stato squalificato dopo un'imprecazione pronunciata durante il daytime. L'episodio era stato ripreso dalla diretta streaming del reality e aveva successivamente cominciato a circolare sui social.

Oltre al fuori programma, per Filorosso resta aperta la questione degli ascolti televisivi. La puntata del 20 ottobre avrebbe raccolto 379.000 spettatori, pari al 2,8% di share, un risultato contenuto per il talk show della terza rete Rai.