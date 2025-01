Una famosa villa maledetta di Hollywood è ancora in piedi nonostante gli incendi: ospitò un noto serial killer

L'ex residenza del defunto Dennis Wilson, membro dei Beach Boys e un tempo amico della famiglia Manson, è ancora in piedi nonostante l'incendio che ha colpito Pacific Palisades a Los Angeles.

Situata al 14400 di Sunset Blvd., la villa che negli anni Sessanta ospitava regolarmente il leader della setta Charles Manson e molte delle sue seguaci è stata fotografata intatta, nonostante i devastanti incendi che hanno colpito la California meridionale, costringendo oltre 180.000 persone a evacuare le loro case.

Gli incendi, alimentati dai venti di Santa Ana, sono divampati martedì scorso a Palisades, estendendosi poi a Malibu e Santa Monica durante la notte. Al momento, il bilancio delle vittime è di 24 morti.

Il legame tra Wilson e Manson

Dennis Wilson, batterista dei Beach Boys, conobbe Charles Manson nel 1968 e, secondo quanto riportato, ne rimase affascinato, tanto da accogliere il leader della setta e i suoi seguaci nella sua villa. Durante quell'estate, molte donne appartenenti alla famiglia Manson soggiornarono nella sua residenza, un gesto che costò a Wilson circa 900.000 dollari.

Charles Manson: The Lost Tapes: Manson in una scena del documentario

Nel 1968, Wilson dichiarò alla rivista Record Mirror: "Quando ho incontrato Manson, ho scoperto che aveva grandi idee musicali. Ora stiamo scrivendo insieme. È stupido, per certi versi, ma accetto il suo approccio e ho imparato da lui".

Si dice che fossero le feste organizzate da Wilson a servire da scenario per gli incontri tra Manson e varie celebrità di Hollywood. Durante l'estate del 1968, il futuro killer registrò anche alcuni brani nello studio di Brian Wilson, ma le registrazioni non sono mai state rilasciate al pubblico.

Temendo l'influenza di Manson, Wilson decise di allontanarsi dalla sua "famiglia" e si trasferì. Dopo gli omicidi del 1969, che videro tra le vittime l'attrice incinta Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger e Wojciech Frykowski, Wilson avrebbe ricevuto minacce dal gruppo e accettato di dare del denaro a Manson. Non testimoniò contro di lui durante il processo, nonostante le accuse di omicidio e associazione a delinquere.

I Beach Boys in concerto: Brian, Dennis, Carl Wilson e il cugino Mike Love

Nel 1978, nel libro The Beach Boys and the California Myth, Wilson parlò del suo rapporto con Manson e affermò: "So perché ha fatto quello che ha fatto. Un giorno lo dirò al mondo. Scriverò un libro e spiegherò perché l'ha fatto". Nel 1983, Dennis Wilson morì annegato a Marina Del Rey.