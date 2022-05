Eurovision 2022: la scaletta e gli ospiti della seconda semifinale, stasera su Rai1 e RaiPlay

Tutto pronto, stasera su Rai1 dalle 20:30 - e in contemporanea in streaming su RaiPlay - per la seconda semifinale di Eurovision 2022, ancora condotta da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

La scaletta

Ecco quali artisti, in ordine di esibizione, saliranno sul palco stasera:

Finlandia, The Rasmus - Jezebel

Israele, Michael Ben David - I.M

Serbia, Konstrakta - In Corpore Sano

Azerbaijan, Nadir Rustamli - Fade To Black

Georgia, Circus Mircus - Lock Me In

Malta, Emma Muscat - I Am What I Am

San Marino, Achille Lauro - Stripper

Australia, Sheldon Riley - Not The Same

Cipro, Andromache - Ela

Irlanda, Brooke - That's Rich

Macedonia del Nord, Andrea - Circles

Estonia, Stefan - Hope

Romania, WRS - Llámame

Polonia, Ochman - River

Montenegro, Vladana - Breathe

Belgio, Jérémie Makiese - Miss You

Svezia, Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Repubblica Ceca, We Are Domi - Lights Off

Gli ospiti

Nel corso della serata, il Volo - composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto - tornerà sul palco dell'Eurovision per una nuova originale performance con "Grande Amore", il singolo che, nel 2015 - quando il trio ha rappresentato l'Italia nella 60ª edizione dell'evento - si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto.

Infine, in anteprima mondiale, sarà la volta di un inedito e atteso duetto tra due star internazionali del calibro di Laura Pausini e Mika.