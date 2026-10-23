Estranei, stasera su Rai 2: una confessione riapre il caso di Camilla

Nelle nuove puntate di Estranei, Laura e Bisan seguono la pista di don Claudio. Una confessione del parroco porta alla luce una misteriosa scomparsa che potrebbe essere legata alla morte di Camilla e Manraj.

Le indagini sulla morte di Camilla e Manraj sono pronte a una nuova svolta in Estranei, la fiction diretta da Cosimo Alemà in onda stasera venerdì 23 ottobre su Rai 2 con il quinto e il sesto episodio. Laura e Bisan seguiranno una pista delicata che conduce a don Claudio, il parroco di Correggio. Sarà proprio una sua rivelazione a far emergere una misteriosa scomparsa del passato, sulla quale nessuno ha mai indagato davvero.

Estranei, anticipazioni stasera su Rai 2

La storia si sviluppa all'interno di una comunità apparentemente tranquilla, ma attraversata da tensioni, sospetti e interessi nascosti. Al centro della vicenda c'è Laura Adani, impegnata a fare luce sulla morte di Camilla insieme a Bisan, mentre le indagini continuano a mettere in discussione le certezze degli investigatori.

La fiction è composta da otto episodi, distribuiti in quattro serate, con due appuntamenti per ogni serata. Il finale è previsto per venerdì 30 ottobre. Ma cosa succederà nelle puntate in onda stasera? E quali nuovi indizi potrebbero cambiare il corso dell'inchiesta?

Elena Radonicich e Ricky Memphis

Estranei, dove eravamo rimasti: un nuovo delitto sconvolge Correggio

Nel terzo episodio, Il coltello nell'acqua, Laura, con l'aiuto di Bisan, ha cercato di dimostrare l'innocenza di Manraj, convinta che qualcuno abbia voluto incastrare il ragazzo per la morte di Camilla. Per arrivare alla verità, però, è necessario individuare chi si nasconde dietro il delitto e quale sia il movente.

Nel quarto episodio, Prigionieri, un nuovo omicidio ha scosso Correggio, alimentando ulteriormente le tensioni legate alla crisi dell'azienda di Mario Ferrari, un vecchio amore di Laura che è tornato a farsi vicino. Sul piano personale, la carabiniera ha iniziato a sentirsi sempre più in sintonia anche con Matteo, molto più giovane di lei.

Le indagini, intanto, sono diventate sempre più complesse e ogni nuovo elemento sembra aprire interrogativi inediti, mentre nella comunità cresce la paura che dietro gli omicidi si nasconda qualcosa di molto più grande.

Estranei, anticipazioni quinta e sesta puntata: il parroco nasconde un segreto?

Nel quinto episodio, L'altro volto della speranza, Laura e Bisan decidono di seguire una pista particolarmente delicata, che porta direttamente a don Claudio, il parroco di Correggio. Un sospettato decisamente inaspettato, tanto che il capitano Adani e il maresciallo Bodini considerano questa ipotesi poco credibile.

Laura e Bisan, tuttavia, non sono disposti a lasciar perdere. I due sono convinti che il sacerdote sappia qualcosa di importante e che le sue conoscenze possano rivelarsi decisive per ricostruire quanto accaduto a Camilla. La domanda, a questo punto, è inevitabile: perché il parroco potrebbe essere legato alla vicenda?

Nel sesto episodio, Baci rubati, la verità su don Claudio è destinata a emergere, dando una nuova direzione all'inchiesta. Sarà proprio il sacerdote a fornire un contributo forse decisivo, rivelando ciò che Camilla gli aveva confidato durante la confessione.

Prima di essere uccisi, i due ragazzi si erano imbattuti in un caso irrisolto del passato, legato a una misteriosa scomparsa sulla quale nessuno aveva mai indagato davvero. Un elemento che potrebbe cambiare completamente la prospettiva sulle indagini e collegare gli omicidi a persone insospettabili.

Il caso sembra infatti coinvolgere alcuni degli abitanti più influenti di Correggio, aprendo uno scenario ancora più inquietante. Laura e Bisan dovranno quindi andare oltre le apparenze per capire quali segreti si nascondano dietro quella scomparsa e quale legame possa avere con la morte di Camilla.

Le nuove puntate di Estranei promettono così ulteriori colpi di scena, tra verità taciute, sospetti e legami inattesi. La pista che conduce a don Claudio sarà davvero quella giusta per risolvere il caso oppure porterà gli investigatori verso un nuovo, pericoloso enigma?