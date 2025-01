Daniel Craig premiato ai London Critics' Circle Film Award: ”È un grande onore"

Daniel Craig riceverà il massimo riconoscimento possibile direttamente dai critici cinematografici britannici, il Dilys Powell Award for Excellence in Film. La star della saga di James Bond sarà premiato durante la 45ma edizione dei London Critics' Circle Award.

La premiazione si terrà il prossimo 2 febbraio presso il May Fair Hotel di Londra, con gli acclamati The Brutalist di Brady Corbet e Anora di Sean Baker a guidare la nutrita lista di candidature.

Il commento di Daniel Craig e del presidente dei Critics' Circle

"È un onore immenso e sono incredibilmente grato al London Film Critics' Circle" ha dichiarato pubblicamente Daniel Craig, dopo l'annuncio del premio che gli verrà riconosciuto tra qualche settimana.

Daniel Craig in una scena di Queer di Luca Guadagnino

Rich Cline, presidente dei Critics' Circle ha commentato l'annuncio del premio a Craig:"In quanto critici, eravamo già fan di Daniel Craig per i ruoli avventurosi che ha interpretato anche prima di diventare James Bond. Lo abbiamo premiato per i ruoli in The Mother e L'amore fatale, e naturalmente abbiamo apprezzato anche la sua straordinaria interpretazione in 007. Nel corso dei decenni, ha costantemente fatto scelte audaci e superato i confini che spesso limitano altre grandi star. Amiamo i film di Knives Out e quest'anno lo abbiamo nominato per Queer. Non vediamo l'ora di celebrare la sua carriera".

La carriera di Daniel Craig

Prima di diventare famoso in tutto il mondo per il ruolo di James Bond nella saga cinematografica di 007, Daniel Craig aveva conquistato la critica in film come Love Is the Devil di John Maybury ed Era mio padre di Sam Mendes.

Negli ultimi anni, 007 a parte, Daniel Craig ha ampliato il proprio repertorio con il ruolo del detective Benoit Blanc nel franchise di Rian Johnson Knives Out, interpretato in tutti e tre i film.