Bolzano Film Festival Bozen 2024: Premi alla carriera per Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi e Vivo film

Il Bolzano Film Festival Bozen 2024 premia la coppia di registi Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi e alla casa di produzione Vivo film di Marta Donzelli e Gregorio Paonessa con riconoscimenti alla carriera.

Vincenzo Bugno, direttore artistico del BFFB 37, motiva i premi con la seguente dichiarazione: "Credo ci siano motivi molto diversi. Da una parte la stima, la chiara fama, la necessità di riconoscere l'opera professionale e artistica di personalità note e che vogliamo ulteriormente sottolineare. Dall'altra il valore assolutamente soggettivo e quasi affettivo di queste scelte, di queste persone che sentiamo vicine per quello che rappresentano nelle nostre esistenze. Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi: nel vostro lavoro c'é qualcosa che ci emoziona profondamente. Mai come ora siamo convinti dell'importanza della storia, dell'importanza del passato spesso rimosso, in questa era di complessità che si tende drammaticamente a semplificare e che ci avete fatto e ci fate sentire. E rendete visceralmente visibile grazie alla coerenza e al rigore del vostro percorso di ricerca artistica. Gregorio Paonessa e Marta Donzelli: vi ringraziamo per il vostro lavoro, la vostra serietà professionale, il vostro impegno, la vostra onestà, per come avete permesso la crescita, lo sviluppo di nuovi talenti del cinema."

I cineasti Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian sono stati compagni di lavoro e di vita fino alla morte della regista che il partner fa rivivere nei suoi ultimi film. Yervant Gianikian sarà a Bolzano per la cerimonia di premiazione.

Gregorio Paonessa e Marta Donzelli di Vivo Film

"La dedizione, la passione, la competenza e la sensibilità che con cui Marta Donzelli e Gregorio Paonessa sviluppano le storie sono sorprendenti ed unico è il loro modo di supportare il lavoro di registi e registe. Dalla costituzione dell'IDM Film Commission fino ai nostri giorni hanno saputo comprendere il potenziale del territorio e hanno sostenuto la crescita professionale dei talenti locali, dando un fondamentale contributo alla crescita della positiva fama acquisita dall'Alto Adige come location cinematografica, sia a livello nazionale che internazionale." Così Birgit Oberkofler, Head Film Commission di IDM Alto Adige, descrive il modus operandi dei fondatori di Vivo film.

I due film scelti da Vivo film per il programma del BFFB sono: Nico, 1988 (2017) di Susanna Nicchiarelli, e Vergine giurata (2015) di Laura Bispuri.

I premi alla carriera del BOLZANO FILM FESTIVAL BOZEN in collaborazione con l'Azienda di Soggiorno di Bolzano saranno consegnati da Birgit Oberkofler e Paolo Mereghetti durante la 37ª edizione della manifestazione, che si svolgerà dal 12 al 21 aprile 2024.