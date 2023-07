Bermuda: i misteri degli abissi, svelata la data di uscita della serie Sky

Ep 1 Un team di esperti indaga sui misteri del Triangolo delle Bermuda con l'aiuto di una mappa segreta in lavorazione da decenni. In questo episodio tentano di svelare il motivo dela scomparsa nel 1945 di 27 aviatori e membri dell'equipaggio della Marina degli Stati Uniti. Durante la ricerca dei relitti degli aerei perduti, scoprono un campo di detriti diverso da qualsiasi altro abbiano mai visto, e uno con implicazioni storiche.

Ep 2 La squadra cerca i resti di un'intera flotta di navi pirata scomparse all'improvviso nel Triangolo delle Bermuda, come se fossero state inghiottite dall'oceano. Potrebbe un'anomalia geologica essere la fonte di questi vortici risucchiatori di navi? La loro indagine li porta letteralmente sul fondo di una leggendaria, e potenzialmente mortale - voragine in mezzo all'oceano.

Ep 3 Il team si tuffa in profondità alla ricerca della nave più grande che sia mai scomparsa nel Triangolo delle Bermuda, l'enorme nave USS Cyclops. La USS Cyclops è stata vittima di un terrificante fenomeno di affondamento della nave noto come onda anomala? Durante la ricerca nelle acque profonde fanno una scoperta che risolve un mistero secolare.

Ep 4 Il team si mette alla ricerca di due grandi aerei dell'aeronautica scomparsi senza lasciare traccia con dozzine di persone a bordo. Nonostante una massiccia ricerca, non è mai stato trovato nulla, tanto che qualcuno crede che si siano scontrati con degli UFO. Per indagare, il team si imbarca in una delle sue immersioni più difficili, combattendo profondità estreme e correnti che minacciano di spazzarli via.