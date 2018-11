Apichatpong Weerasethakul: "Abbandono l'Academy, è troppo costosa!"

Il regista Apichatpong Weerasethakul ha svelato di voler abbandonare l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, di cui è membro dal 2016, per motivi economici.

Il filmmaker ha spiegato: "Mi hanno mandato questi DVD e film. Davvero molti. Confesso che non ne riesco a vedere tanti".

Weerasethakul ha poi raccontato che un anno fa ha provato a esprimere le proprie preferenze riguardanti le nomination degli Oscar utilizzando il sistema messo a disposizione online, ma di aver perso la scadenza per pochi minuti. La situazione è poi aggravata dai costi: "Abbandonerò totalmente l'Academy. Non sono più interessato a vedere i film. Ti fanno pagare 350-400 dollari per essere membro. Per me è davvero terribile perché, essendo un membro che vive all'estero, non ho nessun altro beneficio oltre questi DVD, che diventano un lavoro. Se vivessi negli Stati Uniti potrei capirne il senso, ma per me è stupido pagare. Questa cifra rappresenta molto per me con nessun beneficio se non aiutare l'industria cinematografica americana. Dovrebbero rinunciare a questa cifra da parte dei membri stranieri. Ero disposto a votare e guardare i film, ma ora sono sempre meno motivato".

I membri dell'Academy che vivono negli Stati Uniti, pagando la cifra annuale di 450 dollari, possono invece accedere anche agli archivi dell'organizzazione e partecipare a proiezioni ed eventi esclusivi.

II prossimo lungometraggio del regista si intitolerà Memoria e avrà come protagonista Tilda Swinton nel ruolo di una donna che soffre di una sindrome che le fa sentire dei rumori molto forti quando si addormenta o si sveglia. Il personaggio sarà di origine scozzese e andrà in Colombia alla ricerca dell'origine di questo suono.