Angelo Izzo - Cuore Nero, stasera su Nove il docu- crime dedicato al diabolico criminale del Circeo

Stasera, giovedì 1 giugno, alle 21:25, per il ciclo Nove Racconta andrà in onda in prima tv esclusiva su NOVE il docu-crime Angelo Izzo - Cuore Nero: un viaggio nella mente di uno dei criminali più diabolici e efferati della storia del nostro Paese. Il programma è disponibile in streaming su discovery+.

Angelo Izzo è l'uomo che, dopo trent'anni in carcere per il massacro del Circeo, torna di nuovo ad uccidere nella tranquilla provincia di Campobasso, a Ferrazzano. Un uomo privo di umanità e compassione che nella primavera del 2005, dopo aver ottenuto il beneficio della semilibertà, uccide senza pietà, con la complicità di altri due uomini, una donna e sua figlia, una ragazzina di soli 14 anni per poi seppellirle sotto terra.

Il docu-crime cerca di scoprire quale sia il movente di questo ennesimo massacro, cosa sia scattato nella sua mente ancora una volta. Ma soprattutto la domanda a cui è davvero difficile trovare una risposta è: come è possibile che al 'mostro del Circeo' sia stato concesso di tornare in libertà?

Angelo Izzo, infatti, si trovava in carcere per i fatti avvenuti nella notte tra il 29 e 30 settembre 1975, quando insieme agli amici Gianni Guido e Andrea Ghira, torturò e violentò due ragazze all'interno di una villa a San Felice Circeo.

Le due giovani vennero ritrovate nel bagagliaio di un'auto poche ore dopo quando Donatella Colasanti, fingendosi morta accanto al cadavere dell'amica, riuscì ad attirare l'attenzione di alcuni passanti. Per quell'orrendo delitto, che sconvolse l'Italia, Izzo venne condannato all'ergastolo, eppure gli fu permesso di tornare in semilibertà e di compiere un ennesimo efferato crimine.

Angelo Izzo - Cuore Nero è un docu-crime prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros Discovery, scritto da Matteo Billi, Giovanni Filippetto e Laura Fiorini, regia di Alessandro Galluzzi.