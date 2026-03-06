Alessandro Magno e Aristotele diventano un teen drama: gli autori di Heated Rivalry già al lavoro

Jacob Tierney, creatore della popolarissima serie romantica Heated Rivalry, affronterà prossimamente il tema dell'amicizia maschile e del ruolo del mentore, ma stavolta nell'antichità.

Netflix ha ordinato la serie Alexander, un dramma sugli anni dell'adolescenza di Alessandro Magno, ideato da Tierney e dal collega produttore esecutivo di Heated Rivalry Brendan Brady, insieme a Jason Bateman e Michael Costigan di Aggregate Films.

Angelina Jolie e Colin Farrell in una scena di Alexander

Il rapporto tra Alessandro Magno e Aristotle al centro della nuova serie Netflix

In Alexander, mentre l'impero ateniese va in pezzi, la mente più brillante del mondo, Aristotele, arriva in Macedonia per fare da tutore al giovane e volubile principe Alessandro. Tra intrighi di palazzo, amori proibiti, guerre brutali e ambizioni spietate, la loro improbabile amicizia plasma un impero e cambia il corso della storia.

Come nel caso della serie canadese sull'hockey Heated Rivalry, basata sui romanzi di Rachel Reid e per la quale Tierney ha scritto e diretto tutti e sei gli episodi della prima stagione, scriverà e dirigerà anche Alexander, che è a sua volta un adattamento del romanzo del 2009 The Golden Mean di un'altra autrice canadese, Annabel Lyon.

Hudson Williams e Connor Storrie si scontrano in Heated Rivalry

Dal fenomeno di Heated Rivalry alla nuova serie storica di Netflix

Il nuovo progetto di Jacob Tierney nasce sull'onda del successo di Heated Rivalry, la serie romance sportiva che negli ultimi mesi è diventata un piccolo fenomeno internazionale. Creata, scritta e diretta dallo stesso Jacob Tierney, la serie racconta la relazione segreta tra due star dell'hockey rivali, Shane Hollander e Ilya Rozanov, intrecciando sport professionistico, tensione emotiva e rappresentazione queer.

Il riscontro di pubblico e critica ha consolidato la reputazione di Tierney come una delle nuove voci più interessanti della serialità contemporanea, spingendo Netflix a puntare su di lui per un progetto di tutt'altro genere: una serie storica dedicata a Alessandro Magno, ma incentrata sugli anni della sua adolescenza.

Hannah Dodd e Victor Alli in Bridgerton 4

Perché il romance storico funziona dopo Bridgerton e simili

Negli ultimi anni il romance storico è tornato al centro della serialità globale, soprattutto grazie al successo di titoli come Bridgerton su Netflix. La serie prodotta da Shonda Rhimes ha dimostrato che le storie ambientate nel passato possono raggiungere un pubblico amplissimo se raccontate con sensibilità contemporanea.

C'è poi un fattore di aggiornamento culturale del genere. Le nuove serie storiche tendono a incorporare rappresentazioni più inclusive rispetto ai drammi in costume tradizionali: maggiore diversità nel casting, protagonisti femminili più autonomi e relazioni che esplorano identità e orientamenti differenti.

Infine, lo streaming ha favorito la nascita di romance serializzati con archi emotivi lunghi, che permettono al pubblico di affezionarsi profondamente ai personaggi. Ogni stagione può concentrarsi su una relazione diversa o su fasi diverse di una stessa storia, creando un modello narrativo estremamente adatto al binge-watching.