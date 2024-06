Addio ad Alessandra Valeri Manera, il ricordo di Cristina D'Avena

Addio ad Alessandra Valeri Manera, per anni responsabile dei programmi per i giovanissimi sulla rete Mediaset.

Alessandra Valeri Manera è stata anche per anni l'autrice di molti dei testi delle canzoni di Cristina D'Avena, la celebre cantante delle sigle dei cartoni animati per bambini. Proprio quest'ultima ci ha tenuto ad esprimere il suo pensiero in merito alla scomparsa dell'amica avvenuta lo scorso 20 giugno 2024 a Rapallo. Così si è espressa sui suoi canali social la nota cantante: "Ciao amica mia. Sono trascorsi più di quarant'anni da quando i nostri cammini si sono incrociati e non ci siamo più separate. Mi manchi e non puoi immaginare quanto mi mancherai...".

I Puffi: Cristina D'Avena e Puffetta tra canzoni... e girl power!

Chi era Alessandra Valeri Manera?

Manera è stata responsabile di vari programmi per la rete concorrente della Rai, tra cui ci sono anche Bim Bum Bam, condotto da Paolo Bonolis e Ciao Ciao. Ma oltre a questo, dobbiamo ringraziare lei se oggi in molti tra gli appassionati dei cartoon anni '90 possono cantare quelle che sono diventate le loro sigle preferite, tra cui: Occhi di Gatto, L'incantevole Creamy e Magica Doremì. Tra l'altro è stata sempre lei a scoprire il talento ed il valore della D'Avena. Di certo quindi il suo non è stato affatto un contributo da poco all'interno del panorama dello spettacolo italiano, sia televisivo che musicale. Indubbiamente quindi si tratta di una perdita non indifferente per il settore, ma che ha comunque lasciato dietro di sé una scia di successi ed apprezzamenti che faranno in modo di rendere la figura della Valeri una di quelle indimenticabili.

Cristina D'Avena

Cristina D'Avena: Gli inizi con Valeri Manera

Durante una recente intervista per La Stampa, la nota cantante ci ha tenuto a ricordare i suoi inizi di carriera: "Tutto è iniziato per caso con la sigla di Bambino Pinocchio, il pubblico gradì molto quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, ed una quarta. Alessandra, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha così scoperta creando tutta la macchina".