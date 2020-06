Sky WiFi: la ultra broad band è “Semplice. Potente. Spettacolare.”

Sky WIFI: Maximo Ibarra presenta il nuovo servizio Sky

Da una parte ci sono i contenuti, dall'altra le infrastrutture per fruirne. Due vie che fin qui sono state per lo più parallele e separate, ma che Sky Italia prova a unire sotto la propria bandiera. Nasce infatti Sky WiFi, il servizio di connettività a banda ultralarga e servizi di telefonia, pensato per "andare ben oltre la velocità di connessione" e offrire ai propri abbonati "un'esperienza nuova, migliore, più vicina alla necessità delle persone", come ci è stato raccontato dall'amministratore delegato dell'azienda, Maximo Ibarra, in una conferenza stampa corposa ed esaustiva, in cui il nuovo servizio è stato presentato e sviscerato in ogni suo dettaglio, un incontro che ha avuto lo scopo "non solo di annunciare un cambiamento, ma anche di raccontarlo".

Un racconto portato avanti con l'organizzazione, la qualità e la capacità di comunicare alle quali Sky ci ha abituato da sempre, avvalendosi di un testimonial d'eccezione come Alessandro Gassman, protagonista del video che ha introdotto e presentato Sky WiFi, che arriva mentre tutto il paese cerca di uscire da un periodo di difficoltà che "ha visto cambiare le abitudini delle persone" e non ha fatto che evidenziare le criticità delle infrastrutture del nostro paese, costringendo chi propone contenuti in streaming ad abbassarne la qualità per non sovraccaricare le reti. "Se prima del Covid il 61% delle persone fruiva di contenuti online" ci ha infatti spiegato Ibarra, "queste percentuale è salita al 75%, con punte dell'80%, durante la pandemia." E facendo riferimento a Sky nello specifico, il download di contenuti è salito da 36 milioni lo scorso anno, a 44 all'inizio del 2020 e prima dell'emergenza, fino a 66 durante il lockdown.

La rete e la copertura

L'Ultra broad band di Sky nasce con questa consapevolezza in mente ed è stata portata avanti grazie a una partnership molto forte con Open Fiber, "in modo da mettere a disposizione dei nostri clienti un network che nasce da zero, con la possibilità di sfruttare tutte le possibilità e tecnologie presenti sul mercato", avvalendosi anche dell'esperienza pregressa di Comcast, di Sky UK e di cinque startup italiane. Il risultato è una "rete intelligente" capace di gestire la capacità di banda in base al traffico e in base agli orari di utilizzo, per essere "efficiente e capillare", pur con un numero di snodi inferiore da quelli di altri concorrenti. "Meno POP, ma più efficienti" ha tenuto a precisare Ibarra, "per essere anche meno impattanti dal punto di vista energetico" ed essere anche da questo importante punto di vista "una delle infrastrutture più avanzate esistenti al mondo."

Il tutto già disponibile in 26 città e comuni già da ora con l'obiettivo di arrivare a 120 entro l'estate e continuare a crescere man mano che Open Fiber continuerà i propri lavori sulla rete. Ma c'è anche in piedi una collaborazione con Fastweb per arrivare laddove non saranno presenti fin da subito. Chiaramente in quei casi non si arriverà alle potenza di banda annunciata (che è di 1gbit per il download e 300 mbit di upload), ma la tecnologia targata Sky prevista per l'interno delle abitazioni sarà in grado di ottimizzare e sfruttare al massimo anche reti meno performanti in attesa di poter essere raggiunti dalla ultra broad band vera e propria.

SKY WIFI, ecco la fibra di Sky che cambia il modo di vivere la connettività

La rete non basta

Cuore del sistema pensato da Sky è infatti lo Sky WiFi Hub, "un cuore tecnologico che impara le esigenze di ogni abitazione" e permette di adeguare la capacità di banda evitando la dispersione del segnale. Maximo Ibarra ce ne ha parlato come di "un vero e proprio cervello, con un algoritmo intelligente" che è anche facilmente personalizzabile e configurabile sui diversi membri di una famiglia e i device utilizzati, dimostrandosi completo e versatile, coprendo l'intero e l'esterno della casa arrivando anche sui terrazzi, favorendo l'immediatezza del download di contenuti ad altissima definizione sul sistema Sky Q, ma anche le performance del gioco online grazie alla bassa latenza.

L'hub si avvale di otto antenne, gestisce le due frequenze di 2.4 e 5 ghz, ma la sua copertura può essere anche estesa "per raggiungere ogni angolo della casa" grazie a dei pods, pensati per integrarsi con eleganza all'interno delle abitazioni e anch'essi capaci di imparare dal comportamento delle persone. Risorse gestibili con semplicità tramite un'app che prevede la definizione di diversi profili utente e di associare i diversi dispositivi a ognuno di essi per ottimizzarne le caratteristiche e prestazioni. Insomma un servizio che Ibarra e Sky definiscono "Semplice. Potente. Spettacolare" e pensato per "reimmaginare la connessione a internet."

L'offerta e i prezzi

Sky WiFi, la nuova offerta internet, è per ora disponibile per chi è già cliente Sky e si trova nelle 26 città e comuni di lancio, con tre tipologie di offerta con "prezzo di listino chiaro, semplice, senza vincoli e costi nascosti": Smart, Ultra e Ultra Plus, con prezzo rispettivamente di 29.90, 32.90 e 37.90 al mese, con costo di attivazione di 49 euro per il primo piano e 99 per i due superiori. La differenza tra l'offerta Smart e la Ultra è la presenza nella seconda di due pods per accrescere la copertura casalinga ed è quindi pensata per le abitazioni di dimensioni più grandi, mentre la Ultra Plus comprende anche le chiamate nazionali, a consumo nelle prime due. Per tutte e tre le proposte, però, i primi tre mesi sono gratuiti e offerti da Sky, con il costo di attivazione compreso nel caso del piano base e scontato a 49 euro per i due superiori.

Un'offerta che "risponde alle esigenze di qualità premium a cui sono abituati i clienti Sky" e che permetterà di sfruttare al meglio le caratteristiche dei decoder Sky Q con la sua ambizione di diventare un "unico riferimento" per accedere ai contenuti con la sua capacità di aggregazione anche di canali proposti da altri operatori, come abbiamo già visto grazie all'inclusione dell'app Netflix e la possibilità di fruire dei contenuti del colosso streaming nell'ambito del decoder Sky, con il "giusto equilibrio tra i contenuti nostri e quelli di altri" per diventare un "vero operatore Triple Play" (tv, internet, voce), che si svilupperà sempre più in ambito fibra, rispetto al mondo satellitare da cui nasce, grazie a una "esperienza più semplice e autoinstallante".