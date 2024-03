Pechino Express 2024: parte stasera su Sky il reality alla ricerca dell'umanità perduta

Tutto è pronto a Sky per la partenza di Pechino Express 2024. Archiviata l'ennesima stagione trionfante di MasterChef, il pubblico non ha dovuto aspettare a lungo prima di "consolarsi" con quello che negli anni (10 quelli passati dalla prima volta, questa al via giovedì 7 marzo 2024 è l'undicesima stagione) è diventato uno dei format più amati del piccolo schermo (e il secondo strappato alla RAI dopo X Factor). Un successo che si spiega in molti modi (ci sono il viaggio, l'avventura, 16 concorrenti famosi come non li abbiamo mai visti) e che è frutto anche, e soprattutto, di una caratteristica peculiare di Pechino Express: dove spesso gli altri reality dividono, Pechino unisce, i concorrenti tra loro e a quell'umanità incontrata lungo le tappe.

Un'esperienza irripetibile

Pechino Express 2024: un'immagine della nuova edizione

"Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi" scriveva Marcel Proust. E questa è anche la lezione appresa da tutto il cast di Pechino Express, dai concorrenti fino al conduttore - Costantino della Gherardesca, concorrente del 2012 - e all'inviato speciale del 2024 - Fru dei The Jackal, concorrente nel 2022. Un insegnamento indelebile per i 16 vip in gara, come ben si comprende nel corso della conferenza stampa dalle loro parole.

In pochi rifarebbero quel viaggio ancora una volta con lo zaino rosso in spalla, sono candidi nell'ammetterlo Fabio Caressa e Nancy Brilli, ma tutti vorrebbero tuffarsi ancora e ancora nelle emozioni vissute durante il percorso. Lo sa bene Antonio Orefice - il Totò di Mare Fuori - che ha avuto a Pechino Express il suo battesimo di fuoco. L'attore napoletano infatti ha raccontato che si è trattato del suo primo viaggio all'estero: "avevo paura ma l'ho affrontato con Artem che per me è un fratello".

Nonostante la presenza del collega, Orefice ha ammesso di non essersi sempre trovato a proprio agio durante il gioco - "Le missioni le ho odiate tutte, dalla prima all'ultima" - ma questo non ha impedito una riflessione: "Ho sperimentato il rendersi conto: ti rendi conto che ci sono persone che non hanno quasi niente ma è come se avessero tutto. Entrare in queste case e scoprire che ci sono persone che letteralmente non hanno nulla ma fanno di tutto per darti qualcosa, ti danno il cuore. Sta cosa 'ma fatt ascì pazz'!"

Dello stesso avviso anche Artem: "Ho già viaggiato in passato e quindi sono un po' più abituato alla frenesia della logistica e dei trasporti, ma Pechino Express è un'esperienza a sè che ti resta per tutta la vita. Torni a casa consapevole di quello che hai già ma spesso dimentichi, ti confronti con chi ha meno di te ma forse conserva qualcosa in più che noi ormai abbiamo perso".

Pechino Express e lo stato primitivo del cuore

Provazioni, stanchezza e competizione: Pechino Express mette a dura prova la resistenza dei suoi concorrenti ma restituisce loro il grande privilegio di ritrovare se stessi. È quello che Paolo Cevoli (in gara con la moglie Elisabetta Garuffi nella coppia de I romagnoli) ha definito 'stato primitivo del cuore' in una bella riflessione: "A Pechino Express sei un mendicante e questa condizione ti mette nel posto più basso, ma scopri che c'è gente disposta a cambiare programmi per accompagnarti, prepararti del cibo. Non avere niente ti costringe a uno stato primitivo del cuore, Pechino ti spoglia e ti fa dire 'Che bello!'".

Nancy Brilli (che accompagna Pierluigi Iorio della coppia I brillanti) non pensava, da spettatrice, che l'esperienza di Pechino Express fosse così stancante: "ma ne siamo usciti vivi". Ammette però che la sorpresa maggiore del viaggio è stata un'altra: "Non mi aspettavo me stessa. Nella vita di tutti i giorni, se non lavoro, tendo a essere una persona molto pigra, invece qui mi sono divertita come una pazza, non avrei mai pensato di fare quello che ho fatto. Pechino ha riportato fuori un'energia vitale che avevo perso per strada". Esperienza condivisa dal compagno di viaggio Pierluigi Iorio, che riflette su come "Essere noi stessi di fronte a qualunque tipo di situazione è stato meraviglioso".

Dello stesso avviso anche Antonella Fiordelisi (in gara con Estefania Bernal nella coppia Italia-Argentina) e Maddalena Corvaglia (la coppia de Le amiche con Barbara Petrillo): "Nella quotidianità usiamo molti dispositivi che ci semplificano la vita ma Pechino ti porta a un punto di rottura: ti manca tutto e allora sei costretto a usare la testa. Dopo un po' ti senti onnipotente perchè tornano capacità che non pensavi più di dover usare. Da lì comincia l'esperienza vera".

Pechino Express 2024, show Sky Original realizzato da Banijay Italia, andrà in onda, a partire da giovedì 7 marzo, ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.