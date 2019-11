Joker: i 15 migliori regali di Natale 2019 sul personaggio DC

Un'immagine natalizia del Joker

L'uscita al cinema di Joker, film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, ha ripotato la storica nemesi di Batman ancora una volta alla ribalta, ridando nuovamente popolarità ad uno dei personaggi più affascinanti, complessi ed interessanti del mondo del cinema e dei fumetti. Ora che le festività natalizie si avvicinano siamo quindi certi che gli estimatori dell'arcinemico dell'Uomo Pipistrello adorerebbero ricevere in regalo gadget a tema, magari t-shirt o felpe che raffigurano il loro personaggio preferito o, addirittura, action figures dettagliate che lo mostrano in azione. Per questa ragione abbiamo deciso di scrivere questo articolo, in cui riuniamo i 15 migliori regali di Natale 2019 a tema Joker che abbiamo scovato spulciando in rete.

Il Joker, fin dalla sue prime apparizioni cartacee e televisive, ha avuto tante facce: quello sopra le righe e carismatico di Jack Nicholson, quello intenso ed iconico di Heath Ledger e quello tragico ed inquietante di Phoenix. Queste sono forse fino ad ora le interpretazioni più conosciute ed apprezzate di questo personaggio, ognuna a suo modo assolutamente originale, ma non possiamo non citare quella di Mark Hamill, che da la voce al diabolico villain nelle versioni animate e videoludiche della storia di Batman, e quello di Jared Leto che, anche se poco amato dai più, ha comunque reso il suo Joker in maniera assolutamente personale. Per questo motivo abbiamo inserito in questa lista gadget ed oggetti ispirati a tutte (o quasi) le versioni esistenti del feroce clown, provando così ad accontentare i gusti di tutti i suoi fan.

1. Lo zerbino che dà il benvenuto ad Arkham

Lo zerbino del Joker

Cosa c'è di meglio di uno zerbino a tema Joker per dare il benvenuto ai propri ospiti per una serata in compagnia divertente e, soprattutto, un po' folle? Online se ne trovano molte versioni ma, in quella che abbiamo scelto per voi, l'iconico personaggio (in questo caso direttamente dal fumetto) invita all'ingresso all'Arkahm Asylum, il manicomio criminale dove molti dei nemici di Batman vengono rinchiusi. Certo, si tratta di un gadget decisamente imperdibile per i fan del Joker, ma potrebbe scoraggiare qualsiasi invitato mettendogli dei (ragionevoli) dubbi sulla sanità mentale del padrone di casa.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 23,84 €

2. Il poster che ravviva l'arredamento

Il poster con le firme degli attori

Nelle case dei fan del Joker di Phoenix il poster con le firme degli attori non può di certo mancare: un complemento d'arredo come questo è l'ideale per rendere le noiose pareti del salotto un po' più folli e divertenti. Appendere questo poster nelle vostre case renderà subito chiaro chiunque che sì, siete degli amanti di questo incredibile personaggio ma anche, e soprattutto, del buon cinema.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 29,99 €

3. Un imperdibile portachiavi

Il portachiavi del Joker

La sagoma del Joker di Heath Ledger è perfetta per un portachiavi originale e senza dubbio sopra le righe. Sarà difficile non ritrovare le proprie chiavi al primo colpo se attaccate ad un oggetto così colorato e divertente. Un accessorio per chi ama farsi notare e, al tempo stesso, dichiarare a tutti il proprio amore per la nemesi di Batman.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 3,50 €

4. Un salvadanaio impossibile da scassinare

Il salvadanaio del Joker

Conservare i propri risparmi in un salvadanaio di questo tipo? Sarà una scelta saggia? Visto l'inequivocabile atteggiamento del Joker forse no, ma senza dubbio tra le più divertenti ed originali. È probabile che non sempre ritroverete tutto ciò che ci avete depositato però, per lo meno, avrete nella vostra collezione un'oggetto che tutti i vostri amici vi invidieranno.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 44,32 €

5. Il bobblehead per viaggi in macchina meno noiosi

Il bobblehead del Joker di Ledger

Volete ravvivare i vostri lunghi e noiosi viaggi in macchina? Oppure desiderate attenuare lo stress delle infinite ore passate nel traffico? Il bobblehead di Joker - quello di Ledger in questo caso - è la soluzione che fa per voi. Non c'è niente di meglio della sua buffissima testa ballonzolante per migliorarvi le giornate.

Dove trovarlo: Multiplayer.it

Prezzo: 17.90 €

6.La tazza con i due volti del Joker

La tazza del Joker

Torniamo al Joker di Phoenix con una tazza dal design originale ed inaspettato. Il viso di Arthur Fleck si fonde con quello della sua folle controparte, il Joker, dando vita ad un oggetto da collezione assolutamente imperdibile per ogni appassionato. Per colazioni e tea party dal sapore unico.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 9,90 €

7. La lampada che scaccia ogni paura

La lampada del Joker

Volete illuminare le stanze di casa vostra di una luce tutta nuova? L'oggetto ideale è senza dubbio questa lampada con le sembianze del Joker dei fumetti. Adatta ai grandi ma soprattutto ai più piccini, gli aiuterà a sconfiggere la paura del buio e ad affrontare con una risata i mostri nascosti sotto il letto.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 15,49 €

8. Una T-shirt che ci migliora l'umore!

Continuiamo con gli oggetti ispirati al film di Phillips con la t-shirt dedicata al suo protagonista e al suo disperato e crudele sorriso. Non c'è modo migliore che indossare un capo d'abbigliamento come questo per scatenare l'invidia di tutti i vostri amici.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 13,90 €

9. Il mousepad dal diabolico sorriso

Il mousepad del Joker

Per lavorare al computer con più energie che mai che cosa c'è di meglio del mousepad del Joker? Il suo inquietante sorriso, direttamente dalle pagine dei fumetti di cui è il temibile villain, vi renderà le giornate lavorative meno stressanti, diffondendo un po' più di allegria anche tra i colleghi (soprattutto se sono anche loro fan accaniti del temibile personaggio).

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 10,90 €

10. L'orologio per le pareti più folli

L'orologio da parete del Joker

Passiamo ad un altro complemento d'arredo davvero irrinunciabile, l'orologio dedicato al Joker di Heath Leadger corredato dalla sua iconica battuta: Why so serious? Chi ha amato più di tutti gli altri film in cui comparte questo iconico personaggio quello diretto da Chirstopher Nolan non potrà assolutamente lasciarsi scappare quest'orologio da muro, indispensabile per le case dei veri fan.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 24,49 €

11. Una ghignante action figure

L'action figure del Joker di Jared Leto

Continuiamo questa lista di oggetti irrinunciabili con uno dei gadget più popolari tra gli amanti del cinema e dei fumetti: l'action figure. Tra quelle disponibili dedicate al Joker abbiamo scelto quella del personaggio interpretato da Jared Leto in suicide squad, il più recente dopo quello di Phoenix. Si lo sappiamo, quella di Leto non è di certo la versione più amata di questo iconico villain, ma la sua action figure è senza dubbio un'oggetto da possedere assolutamente per ogni vero collezionista.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 49,99 €

12. Un bastone da passeggio per il travestimento perfetto

Il bastone da passeggio del Joker

Vestirvi da Joker per una festa in maschera vi sembra troppo complicato? In rete potete trovare tutto ciò che vi serve per creare il costume perfetto. Tra le versioni cinematografiche del Joker, la più eccentrica ed appariscente resta quella di Jared Leto, cosa che rende il suo personaggio il più divertente da cui travestirsi. Un accessorio indispensabile per questo costume è certamente il suo bastone da passeggio, rosa e ricoperto di pietre preziose. Non c'è dubbio, vi farete notare!

Dove trovarlo: Multiplayer.it

Prezzo: 74,90 €

13. I fumetti sulle avventure del Joker

Joker di Brian Azzarello e Lee Bermejo

Il Joker prima che al cinema è stato un diabolico villain nei fumetti. Quale regalo migliore quindi per ogni fan del personaggio che due albi che raccolgono le sue avventure? Abbiamo scelto per voi due fumetti, uno in originale per chi è a suo agio con la lingua inglese ed uno, in italiano, in cui è possibile leggere diverse storie che gli sono state dedicate. Non vi resta altro che immergervi nella lettura, a voi l'ardua sentenza su quale dei due sia il migliore.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 15, 29 €

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 34,81€

14.La felpa con cui trasformarsi in Arthur Fleck

La felpa del Joker di Arthur Fleck

Torniamo a parlare di costumi e travestimenti con un capo d'abbigliamento perfetto per chiunque voglia mettersi, almeno ogni tanto, nei panni del Joker. La felpa di Arthur Fleck non può mancare nell'armadio di ogni appassionato, con i suoi colori sgargianti ed il design identico a quello dell'abito del protagonista del film di Philipps.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 26,99€

15. Il Funko che vuole veder bruciare il mondo

Il Funko Pop del Joker

Poteva mancare in questa lista almeno uno dei gadget più amati del momento, i mitici Funko Pop? Quelli dedicati al Joker in circolazione sono davvero tantissimi, ma noi abbiamo scelto per voi uno di quelli dedicati al personaggio dei film di Nolan, con l'iconica giacca viola e la chioma di capelli verdi.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:15,90€