Serata tesissima quella in cui MasterChef Italia 2023 presenta la sua top 10, perché i partecipanti alla masterclass sono rimasti in pochi e la gara si fa sempre più serrata. Ad essere richiesta è una padronanza della tecnica sempre più sicura e proprio per questo l'ospite che in questa serata ha avuto il compito di giudicare e guidare gli aspiranti chef è stato Giancarlo Perbellini, 2 Stelle Michelin che, con una Mistery Box che esaltava al massimo l'importanza della qualità delle materie prime e un Invention Test in cui andavano replicati due suo piatti, ha portato nello show la sua idea di cucina, impeccabile ed attenta agli ingredienti. Ad essere penalizzata da questa prova è stata Laura che, dopo non essere riuscita a chiudere adeguatamente i bottoni di pasta fresca, è stata costretta a togliersi il grembiule e a lasciare per sempre la cucina di MasterChef, il cooking show più celebre della tv che vi ricordiamo essere ogni giovedì alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW ma sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

MasterChef 2023: un momento della settima serata

I momenti di tensione però non si sono esauriti con la prima metà e la prova in esterna stavolta aveva dei commensali veramente esigenti: 10 chef di diverse nazionalità hanno portato un ingrediente tipico che le squadre avrebbero dovuto inserire nel loro menù, per poi sedersi a tavola e giudicare le preparazioni scelte lasciando anche commenti e suggerimenti. Bubu, Leonardo, Lavinia, Francesco e Roberto hanno quindi dovuto affrontare il Pressure Test non avendo convinto del tutto i giudici. Una prova strutturata in due step che ha dimostrato come spesso il peggior nemico sia il tempo. A farne le spese Leonardo che però abbandona la cucina del programma con la giusta voglia di proseguire la strada della cucina professionale.

Il sogno di avere un proprio ristorante

MasterChef 2023: L'eliminazione di Laura

Cambiare vita, riconoscere che il percorso che si sta intraprendendo non è quello giusto per noi richiede una forte dose di coraggio e intraprendenza e per i due concorrenti eliminati di questa settimana questo cooking show ha rappresentato proprio questo: una svolta radicale nelle loro vite, un cambiamento drastico per fare di una propria passione un lavoro. Laura a riguardo ha detto: "Per me andare a MasterChef è stata una scelta di vita, volevo cambiare e muovermi verso la cucina, perché quando cucino sono felice. In futuro spero di andare a lavorare in qualche struttura professionale, farò dei corsi e spero un giorno di avere un ristorante mio." Anche Leonardo prima di partecipare al programma ha fatto una scelta importante, lasciando gli studi universitari per dedicarsi completamente alla ristorazione: "Ho mollato gli studi di economia per inseguire questa strada. Per quest'anno farò eventi, resterò col gruppo e poi vedrò. Mi piacerebbe fare uno stage in un ristornate stellato e un giorno avere una cucina tutta mia."

Piatti memorabili e piatti da dimenticare

MasterChef 2023: Leonardo in cucina

Abbiamo chiesto agli ex concorrenti qualcosa sul percorso da loro intrapreso a MasterChef ed in particolare di quali piatti andassero maggiormente fieri e quali invece farebbero in modo diverso. Laura non ha potuto non citare la sua incredibile rivisitazione di un classico dello street food italiano: "il mio piatto migliore è stato il supplì fatto con Jacopo Mercuro. Per il resto anche i piatti peggiori mi rendono fiera, perché non mi sono mai limitata, ho provato tutto: il molecolare, il sifone. Se tornassi indietro rifarei tutto quanto perché così ho imparato tante cose." Leonardo, invece, ha ricordato di come è stato tradito da un piatto tanto semplice quanto insidioso: "Piatto peggiore: pane e pomodoro, ho sprecato l'acqua di pomodoro e potevo fare di sicuro meglio. Il migliore, invece, l'ultimo con Perbellini, sono stato tra i migliori insieme a Hue."

Consigli e critiche

MasterChef 2023: Leonardo durante un Invention Test

MasterChef, con i suoi tanti ospiti e il livello dei suoi giudici costituisce una grande opportunità di crescita professionale. Abbiamo chiesto agli eliminati di parlarci del loro approccio sia alle critiche che ai consigli. Laura si è dimostrata grate per entrambi: "Qualsiasi consiglio è stato uno spunto per migliorare: se penso alle critiche il momento in cui Canavacciuolo mi detto "Tu ti sei arresa" è quello mi ha aiutato maggiormente a rimettermi in carreggiata." Leonardo ha invece ammesso di aver avuto qualche difficoltà: "Ho avuto sempre un po' di difficoltà con i consigli, a interpretarli, ma riguardandomi ho capito che alla fine li ho colti e mi hanno aiutato tanto"

MasterChef 2023: Francesco ed Hue capitani di brigata

Argomento scottante è stato quello delle strategie e dei rapporti personali tra i concorrenti. Laura ha sottolineato come il suo modo di gareggiare fosse totalmente spontaneo: "Non sono mai riuscita a giocare di strategia, non fa parte del mio carattere. Tutte le scelte fatte sono state di cuore. La questione gruppo non era strategia: con alcuni ci siamo trovati cone con altri no." Leonardo ha confermato, soffermandosi però sul difficile rapporto di tutti con Francesco: "Neanche io ho fatto strategie, non avrei saputo farle. Francesco fin dall'inizio aveva l'obiettivo di vincere, non voleva creare dei legami. Spesso non potevamo fidarci di lui e quindi abbiamo fatto fatica a legare."