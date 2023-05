Cannes 2023, giorno 7: sì, eravamo al party con The Weeknd e Lily Rose-Depp

The Weeknd alla console, Lily Rose-Depp scatenata tra la folla: eravamo tra gli esclusivi invitati dell'esplosivo after party di The Idol, organizzato dopo la première a Cannes 2023. Ecco com'è andata. La serie è su Sky e NOW dal 5 giugno.

Sono due le regole auree di Cannes: non ordinare mai l'acqua frizzante al ristorante (costa uno sproposito) e non fare mai programmi che non vadano oltre le tre ore. Perché? Perché all'improvviso può arrivare un invito inaspettato per uno dei tanti party che vibrano durante le convulse notti. E il party in questione, per noi di Movieplayer, è stato quello che potremmo considerare come il migliore di questa Cannes 2023. L'invito, sbucato a sorpresa via mail, ha scombussolato i piani della serata, mettendoci in crisi: cosa indossare per una festa in cui sono attesi Lily Rose-Depp e Abel "The Weeknd" Tesfaye? Già perché il party a cui abbiamo preso parte (scusate il gioco di parole, siamo stanchi) è stato quello di The Idol, serie tv prodotta da HBO e A24, nonché scritta da Sam Levinson (ve la raccontiamo nella nostra recensione). Dato che ci siamo (assonnati, ma ci siamo), ve lo ricordiamo: la serie la trovate in esclusiva su Sky e NOW dal 5 giugno. Ma torniamo a noi. L'appuntamento? Ore 12.30 A.M. Dove? In uno dei luoghi più esclusivi di Cannes: il Palm Club.

The Idol: una foto dell'Afterparty della serie TV presentata a Cannes 2023, photo credits David Jon, courtesy of HBO

Chiamiamo un taxi, che ci farà scendere a pochi metri dall'entrata. La strada è chiusa, intasata da un via vai di van e automobili con i vetri scuri. C'è aria di glamour, di riservatezza, di esclusività hollywoodiana. Dall'esterno si sente la musica, appena entrati svetta un cartello nero con una scritta rossa: You Should Be Having Way More Fun. Un avvertimento o un consiglio? Per un attimo la stanchezza sparisce, e ci immergiamo nel locale, colorato a fregiato a tema. La scritta "The Idol" avvolge la console del DJ, intanto che sui lati delle pareti si alternano le fotografie dei protagonisti. Il party - anzi, l'after party - comincia poco a poco ad entrare nel vivo.

Il party di The Idol? Infuocato!

The Idol: una foto dell'Afterparty della serie TV presentata a Cannes 2023, photo credits David Jon, courtesy of HBO

Riconosciamo tra gli invitati Jeffrey Wright, Hank Azaria (nel cast della serie), e poi Travis Scott e Suzanna Son, attrice rivelazione che abbiamo amato in Red Rocket e che ora ritroviamo proprio in The Idol (lo ammettiamo, avremmo voluto farci un selfie, ma l'abbiamo persa tra la folla). Consumato il drink di rito, iniziamo il tour (trovate i video sul profilo Instagram di Movieplayer), approcciandoci al tono della serata: musica, musica, e ancora musica. La temperatura, passata l'una, comincia a farsi bollente. Incandescente. Defilato, e dopo il passaggio davanti ai fotografi, arriva Abel "The Weeknd" Tesfaye. Saluta gli amici, abbraccia la sua fidanzata Simi Khadra (fa la DJ, l'ha conosciuta al suo compleanno), scambia qualche parola. Sembra finita lì, presenza di rito e qualche chiacchiera. Tra la folla, poi, scorgiamo via via il cast di The Idol, che entra alla spicciolata: Stephane Cardinale, Kristy Sparrow, Moses Sumney.

The Idol: una foto dell'Afterparty della serie TV presentata a Cannes 2023, photo credits David Jon, courtesy of HBO

E Lily-Rose Depp? Per ora non si vede. D'un tratto però la svolta: The Weeknd prende il controllo della situazione, e della console musicale. Il party si trasforma in una vera e propria performance esclusiva per pochi invitati: l'atmosfera si scioglie, ed ecco sbucare lei, la più attesa: Lily Rose-Depp. Si lancia tra la folla come una scheggia impazzita, e inizia a ballare. A due passi da noi. Letteralmente. Le Freak di Chic viene mixata con Men in Black di Will Smith, a sua volta mixata con la cafonissima e irresistibile You Sexy Thing di Hot Chocolate.

The Idol: una foto dell'Afterparty della serie TV presentata a Cannes 2023, photo credits David Jon, courtesy of HBO

Insomma, la festa si infuoca: in console arriva pure un cartone di pizza (altroché il caviale!). Le luci diventano soffuse, la musica è altissima. Quasi ci esplodono le orecchie, essendoci tatticamente piazzati sotto la cassa. In un attimo, il Palm Club di Cannes è diventato il set di The Idol. Più su, miscelato tra gli invitati, intravediamo il creatore della serie Sam Levinson - elegante in una giacca bianca - che osserva divertito. Chissà, magari è in cerca di ispirazione. Lo scopriremo nella prossima stagione di Euphoria, ma intanto si è fatto davvero tardi, sono quasi le 4. Meglio chiamare un Uber. È già mattina, e tra poco si lavora. "I believe in miracles since you came along, you sexy thing...".