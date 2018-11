Black Friday: guida allo shopping sfrenato

Il Black Friday 2018 sta per arrivare in tantissimi negozi fisici italiani, per lo più in grandi gruppi e catene, dal 23 novembre gli sconti folli di saranno disponibili per tutti i clienti alla ricerca dell'affare del giorno. Ma cos'è il Black Friday? E perché è diventato così importante?

Le origini del Black Friday

L'uso più antico documentato del termine Black Friday risale al novembre del 1951 nel quotidiano americano Factory Management and Maintenance. Lì si parlava di venerdì nero in riferimento alla pratica diffusa tra i lavoratori di prendersi un giorno di permesso il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento così da avere un weekend di 4 giorni a disposizione. Nello stesso periodo, i termini 'black friday' e 'black saturday' venivano usati dalla polizia di Philadelphia per indicare il traffico devastante legato all'inizio dello shopping natalizio. Un rumor del 2013 aveva lasciato pensare che il termine fosse originato dalla pratica di vendere gli schiavi il giorno successivo a quello del Ringraziamento, ma la fake news è stata poi smentita dal portale Snopes.com nel 2015.

Il termine 'black friday', comunque, è entrato nell'immaginario collettivo nei primi anni 2000 e ormai è conosciuto anche al di fuori del suo continente di nascita. Il Black Friday è stato il giorno più redditizio per i commercianti americani ogni anno a partire dal 2005, anche se alcune news riportano che in verità il record si potrebbe estendere anche a diverse altre annate, che hanno subito un conteggio di spesa sbagliato. Nel 2014 per la prima volta il Black Friday ha avuto un piccolo tracollo negli introiti, di "solo" 51 miliardi di dollari, l'11% in meno rispetto all'anno successivo.

Per diversi anni i negozianti hanno aperto i loro negozi all'alba, ma nei primi anni 2000 hanno iniziato a inaugurare la giornata di shopping alle 4 di mattina. Nel 2011 per la prima volta diversi nomi forti, come Target, hanno aperto a mezzanotte. E la foga quasi fuori controllo con cui gli americani vivono il Black Friday è risaputa: dal 2006 sono stati registrati 10 omicidi e 111 persone ferite in tutto il paese.

La nascita del Cyber Monday

Il Cyber Monday, termine inventato nel 2005, indica il lunedì successivo al Black Friday. Gli esercenti si sono accorti, infatti, che molti clienti che non avevano avuto tempo di fare shopping nel weekend del Giorno del Ringraziamento o che non avevano trovato ciò che volevano, tornavano nei negozi il lunedì seguente. La giornata di ulteriori acquisti ha preso sempre più piede, guadagnando oltre 2 miliardi di dollari solo con gli acquisti via pc nel 2014, con un incremento rispetto all'anno precedente del 17%.

Il Black Friday in Italia

Agli italiani il Black Friday piace sempre di più. Nel 2017 la spesa totale in Italia è stata di circa 1,5 miliardi di euro, di cui quasi 800 milioni il volume degli acquisti on line. Secondo Confesercenti, ben 14 milioni di italiani hanno effettuato almeno un acquisto, con una spesa media di 108 euro a persona. La categoria di articoli più comprati dagli italiani è la tecnologia, che occupa il 60% del totale degli affari tentati. Sul podio, inoltre, anche la moda e i viaggi, ma grande peso viene dato anche ai prodotti per la casa ai cosmetici.

E il Black Friday 2018?

Il Black Friday 2018 è alle porte, visto che cade il prossimo 23 novembre, mentre la cosiddetta Black Week 2018 va dal 19 al 25 novembre e il Cyber Monday 2018 è fissato per il 26 novembre. In questo periodo, solitamente, gli sconti che si possono trovare in giro e - soprattutto - online sono notevoli, ma la giornata di venerdì concentra in se stessa il meglio delle offerte di tutti i vari venditori. Per non perdere le migliori offerte per gli store online, seguite la pagina dedicata al Black Friday da PiùCodiciSconto!