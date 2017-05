Zoe: Christina Aguilera e Theo James nel cast del film di Drake Doremus

Il cast del film diretto da Drake Doremus intitolato Zoe si è arricchito con nuovi prestigiosi interpreti. Oltre a Ewan McGregor e Léa Seydoux, nel progetto sci-fi a tinte romantiche reciteranno infatti la cantante Christina Aguilera, la star di Divergent Theo James, Rashida Jones e Miranda Otto. Matthew Gray Gubler, tra i protagonisti di Criminal Minds, avrà invece un ruolo minore.

Le riprese inizieranno la prossima settimana a Montreal, Canada.

La sceneggiatura è stata scritta da Rich Greenberg e racconterà la storia di due colleghi (McGregor e Seydoux) che lavorano in un laboratorio di ricerca rivoluzionario in cui si sviluppa una nuova tecnologia per migliorare e rendere perfette le relazioni sentimentali. Mentre procedono con il lavoro, le loro scoperte diventano più profonde di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

