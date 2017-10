Xavier Dolan a Roma 2017:un red carpet da divo (Foto e Video)

La seconda giornata di manifestazione ha visto il talentuoso enfant prodige Xavier Dolan calcare il red carpet per poi entrare in sala per l'attesissimo incontro con il pubblico. Xavier durante il percorso ha rilasciato un gran numero di interviste a giornalisti ed operatori, firmato quanti più autografi poteva fino a giungere ai fotografi che lo attendevano urlanti.

Il regista ha scherzato e sorriso a tutti anche all'interno dell'auditorium poco prima di entrare in sala.

Ecco foto e video.

Xavier Dolan a Roma 2017

