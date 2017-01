X-Men: svelata la connessione della nuova serie Fox in arrivo con i film della saga

A febbraio arriverà su FX Legion, serie tv spinoff della saga di X-Men. Come sappiamo da tempo, vi sarebbe un'altra serie sugli X-Men in preparazione. A firmarla per conto di Fox sarà Matt Nix e adesso lo show starebbe per ricevere l'ordine per il pilot.

Deadline ha confermato che le prime versioni della sceneggiatura avrebbero ricevuto un'accoglienza entusiastica presso Fox e a settimane arriverà lo script definitivo. Lo studio starebbe, inoltre, iniziando a pensare al possibile cast per la serie che sarà incentrata su due umani i quali scoprono che i loro figli sono mutanti. La famiglia sarà così costretta a fuggire da un governo ostile e unirsi a un gruppo segreto di mutanti che lottano per sopravvivere.

Nel frattempo Matt Nix ha chiarito quali saranno i legami tra il nuovo show in arrivo e i film della saga degli X-Men: "Senza entrare nello specifico, altrimenti mi ucciderebbero, vorrei dire che un fan dei film - soprattutto dei film, ma anche dei fumetti - non sarà disorientato dal modo in cui la mia serie si colloca nella mitologia. Ovviamente mi prenderò delle libertà, non sarò schiavo di ciò che è stato fatto prima. Ma al tempo stesso, se vi piace questo mondo, se vi piace l'universo dei film, ci sono alcuni elementii che torneranno. La mia serie esiste in quel tipo di universo e condivide alcuni eventi. Ma è in evoluzione. Vedremo quante cose inserire in questo mondo, con grande libertà creativa per non ripetere ciò che è già stato fatto. Quello che ho cercato di fare è evitare domande tipo "Dove è Wolverine?" per non dover rispondere "Wolverine non si vede!" Esiste in un mondo in cui a queste domande viene data risposta senza dover fare troppi nomi o perdere tempo a risolvere questi problemi".

