X-Men: Simon Kinberg potrebbe dirigere il prossimo film della saga

Anche se il tempo di Wolverine sembra ormai giunto a conclusione, la saga degli X-Men proseguirà. 20th Century Fox è impegnata nello svilippo del futuro del franchise e a quanto pare il produttore Simon Kinberg sarebbe in trattative per scrivere e dirigere il nuovo capitolo del franchise, intitolato (almeno provvisoriamente) X-Men: Supernova. Kinberg ha partecipato al franchise X-men in veste di sceneggiatore e produttore fin dal 2006, anno di X-Men: Conflitto Finale. Se verrà confermato il suo ingaggio, X-Men: Supernova rappresenterà il suo debutto alla regia.

La scorsa settimana la star di X-Men: Apocalisse Sophie Turner ha confermato il suo impegno in un nuovo film sugli X-Men a fine anno. Lo stesso Simon Kinberg aveva anticipato che il prossimo capitolo della saga sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi di X-Men: Apocalisse, negli anni '90. Sono in molti a credere che il film sarà incentrato sulla saga di Fenice Nera, che racconta l'evoluzione di Jean Grey in villain dopo essere stata esposta a radiazioni. Questa storia era già stata in parte raccontata in X-Men: Conflitto Finale.

