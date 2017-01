X-Men: le Sentinelle in arrivo nella serie tv Fox

Trapelano nuove anticipazioni sulla serie tv sugli X-Men in preparazione. A firmare lo show per conto di Fox , come sappiamo, sarà Matt Nix. La serie sarà incentrata su due umani i quali scoprono che i loro figli sono mutanti. La famiglia sarà così costretta a fuggire da un governo ostile e unirsi a un gruppo segreto di mutanti che lottano per sopravvivere.

Il plot diffuso ricorda molti fumetti degli X-Men, regolarmente incentrati su discriminazioni ai danni della comunità di mutanti. Alcuni di questi archi narrativi prevedevano la presenza delle Sentinelle, robot che vanno a caccia di mutanti con lo scopo di arrestarli o addirittura ucciderli. Le Sentinelle sono comparse in versione live action in X-Men: Giorni di un futuro passato e adesso starebbero per fare ritorno nella serie tv di Matt Nix.

Nel corso di un'intervista la produttrice Lauren Shuler Donner avrebbe confermato che la serie sarà ambientata nello stesso universo delle principali pellicole della saga degli X-Men e avrebbe anticipato la presenza delle Sentinelle, anche se, a quanto pare, i robot saranno molto diversi rispetto al passato:

"La serie di Matt fa parte di un mondo in cui i mutanti sono odiati e per combatterli ci sono le Sentinelle, ma queste saranno molto diverse da come le abbiamo conosciute. Vi sentirete dentro al mondo degli X-Men. Legion fa parte di un universo proprio. Abbiamo dato ai creatori la libertà di dare ciò che vogliono perché vi sono così tante timeline, e ne abbiamo usate solo alcune. Speriamo che i fan accettino le nostre scelte".

