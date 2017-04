X-Men, Gifted: Stan Lee avrà un cameo nella serie diretta da Bryan Singer

Sono in corso le riprese della nuova serie dedicata agli X-Men indicata, al momento, con il titolo provvisorio di Gifted. Il regista Bryan Singer ha svelato con una foto pubblicata su Instagram una presenza graditissima che farà una comparsata nella serie.

Si tratta del mitico Stan Lee. L'artista non rinuncia in alcun modo al suo tradizionale cameo in ogni film o serie Marvel e la sua apparizione nello show prodotto da Fox rappresenta la terza collaborazione con Bryan Singer. Stan Lee è infatti apparso in un cameo in X-Men nel 2000 e ha fatto il bis lo scorso anno in X-Men: Apocalisse.

Protagonisti di Gifted saranno Amy Acker e Stephen Moyer nei panni di Kate e Reed Stewart, genitori qualunque i quali scoprono che i loro due figli possiedono eccezionali poteri. Costretti a sfuggire a un governo ostile, i quattro si uniscono a una rete clandestina di mutanti guidata da Sam (Blair Redford) dove dovranno lottare per sopravvivere. Nel cast anche Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Coby Bell e Jamie Chung.

