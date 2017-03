Woody Harrelson: "Ho smesso di fumare erba perché mi causava problemi"

Woody Harrelson ha rivelato di aver smesso di fare uso di droghe leggere quasi un anno fa perché gli stavano causando dei problemi personali, anche a livello emotivo.

L'attore, in un'intervista rilasciata a Vulture, ha rivelato: "L'effetto di tutto questo è l'euforia. Ma quando ne fai uso tutto il tempo diventa semplicemente... Beh, lo sapete".

La star del film Wilson ha però ammesso di considerarsi ancora "un animale da party" ma di seguire attualmente uno stile di vita più moderato: "Fare uso di droghe leggere mi causa degli effetti sulla mente. Era un po' un mio problema. Dopo 30 anni di baldorie un po' troppo esagerate ho deciso di controllarmi di più".

Harrelson, in passato, si è espresso più volte a favore della legalizzazione delle droghe leggere e ha chiesto una licenza per trasformare la sua casa delle Hawaii in un centro dove distribuire marijuana.

