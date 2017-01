Wonder Woman: svelata l'identità del villain?

Pur fornendo numerose informazioni sul plot e sui personaggi di Wonder Woman, finora il marketing legato al film ha omesso di specificare quale sarà il principale villain. Sappiamo che la Principessa Diana abbandonerà l'Isola di Themyscira per combattere nella Prima Guerra Mondiale al fianco di Steve Trevor, ma non sappiamo quale sarà il nemico specifico contro cui si batterà.

Il mistero potrebbe essere stato svelato nel magazine francese Studio Ciné Live. In un pezzo su Wonder Woman, nella descrizione del plot si legge: "Dietro queste formule scientifiche, c'è un gas mortale che potrebbe sterminare l'umanità. Questo sarebbe lo scopo ultimo di Ares, il dio della guerra. Ares è geloso dell'umanità, che è una creazione di suo padre, il defunto Zeus..."

Ares è un frequente villain di Wonder Woman nei fumetti DC Comics, in cui è comparso fin dagli anni '40. E' uno degli arci-nemici delle Amazzoni e in più, in quanto Dio della Guerra, è benvisto da pochi. Anche Marvel ha la sua versione di Ares, apparso in un primo tempo come villain nei fumetti di Thor e poi trasformatosi in un personaggio eroico che ha fatto la sua comparsa anche nei fumetti degli Avengers.

Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins.

