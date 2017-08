Wonder Woman: Lasso of Truth, presentata la nuova montagna russa del Six Flags!

Il parco di divertimenti Six Flags Fiesta Texas aprirà una montagna russa interamente dedicata a Wonder Woman nel 2018. L'attrazione, chiamata Wonder Woman: Lasso of Truth correrà su un singolo binario, porterà fino a 8 persone per sezione del treno e raggiungerà velocità di 85 km/h. Il capo del reparto di ingegneria del Six Flags, Larry Chickola, ha affermato:

"Sarà molto fluido ma molto divertente. Ci saranno curve paraboliche, improvvisi cambi di direzione, molto più veloci dei normali ottovolanti."

Lasso of Truth sarà la terza attrazione dedicata alla DC in Texas, dopo Batman: The Ride e Superman: Krypton Coaster e aprirà le porte agli ospiti del parco nella primavera del 2018!

