Wonder Woman: la DC non ha ancora confermato il sequel

Cristiano Ogrisi

Per far ripartire al meglio il DC Extended Universe è stata messa molta pressione a Wonder Woman. Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film combinerà la regia di Patty Jenkins (Monster) alla fisicità di Gal Gadot e, vista la mole di marketing che sta venendo impiegata per il film, tutto lascia pensare all'inizio di un franchise. Almeno fino a oggi. Il produttore esecutivo Geoff Johns era presente al Panel della Warner Bros al WonderCon e, in risposta alla domanda sul sequel di Wonder Woman, ha affermato:

"Non posso confermare che ci sarà un sequel."

Un approccio diverso rispetto all'ottimismo del presidente della Marvel Kevin Feige, che si mostra sicuro del successo delle sue pellicole, che ha fatto mormorare i fan della DC: c'è chi suona preoccupato per la poca fiducia che il produttore ha del film, c'è invece chi pensa sia normale, visto che nessun contratto è stato ancora firmato e visto che la regista Patty Jenkins ha affermato di avere programmi per il futuro.

