Wonder Woman 2: annunciata la release ufficiale!

Warner Bros. non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno di Patty Jenkins alla regia di Wonder Woman 2, ma il film ha ora una release ufficiale fissata per il 13 dicembre 2019. Gal Gadot tornerà nei panni della supereroina Diana Prince forte del successo di Wonder Woman, che finora nel mondo ha incassato 780 milioni di dollari.

Wonder Woman 2 arriverà al cinema un anno e mezzo dopo Aquaman, in uscita il 21 dicembre 2018, ma i fan potranno rivedere Diana Prince a partire dal 16 novembre in Justice League .

Oltre alla release di Wonder Woman 2, Warner Bros ha annunciato l'arrivo di due misteriose pellicole DC Comics che usciranno nelle sale il 14 febbraio 2020 e il 5 giugno 2020.

