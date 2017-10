Wonder Wheel: il primo trailer del film di Woody Allen

Amazon ha diffuso il primo trailer del film Wonder Wheel diretto da Woody Allen e che verrà proiettato in anteprima mondiale nella serata di chiusura della 55esima edizione del New York Film Festival. Sul grande schermo si assisterà alla storia di quattro personaggi le cui vite si intrecciano a Coney Island, in un parco di divertimenti, durante gli anni Cinquanta.

Ginny (Kate Winslet) è un'ex attrice che ora è diventata una cameriera; Humpty (James Belushi) è il marito della donna che lavora nel parco di divertimenti; Mickey (Justin Timberlake) è un affascinante bagnino che sogna di diventare commediografo; Carolina (Juno Temple) è la figlia di Humpty e ha perso i contatti con il padre da tempo, ritornando a casa sua per nascondersi dai gangster. La fotografia è stata curata da Vittorio Storaro e il film arriverà nei cinema americani l'1 dicembre 2017.

Ecco il trailer:

