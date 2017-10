Will Smith e Tom Holland nel cast della pellicola d'animazione Spies in Disguise

Fox Animation, Chernin Entertainment e Blue Sky Studios hanno annunciato che le star Will Smith e Tom Holland saranno le vicu deu protagonisti della buddy comedy animata Spies in Disguise.

Il film sarà ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale. Will Smith doppierà Lance Sterling, la spia più abile del mondo. Sexy, affascinante e dotato di molteplici abilità, Lance si occupa di salvare il mondo quotidianamente e nessuno è più abile di lui. Il suo esatto opposto è Walter, doppiato da Tom Holland, giovane inventore acuto, ma incapace di socializzare. Walter è il genio che ha inventato tutti i congegni utilizzati da Lance nelle sue missioni. Quando un nuovo pericoloso si manifesta all'orizzonte, Lance e Walter dovranno imparare a lavorare in team per salvare l'umanità.

Nick Bruno e Troy Quane dirigeranno Spies in Disguise, per entrambi il primo lungometraggio. Il progetto è basato sul corto di Lucas Martell Pigeon: Impossible.

Spies in Disguise arriverà nei cinema il 18 gennaio 2019.

