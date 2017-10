What We Do in the Shadows: in arrivo un remake televisivo americano

Dopo il successo del mockumentary vampiresco What We Do in the Shadows, Taika Waititi aveva promesso uno spinoff dedicato ai licantropi. Il regista neozelandese è poi stato attirato nel clan Marvel e non ha più avuto tempo per perseguire i suoi progetti indie, ma adesso i suoi vampiri neolandesi potrebbero rinascere a nuova vita sul piccolo schermo.

"Stiamo provando a sviluppare una versione americana per la tv di What We Do in the Shadows. Sarà ambientata proprio qui negli Stati Uniti."

Il regista ha in mente, inoltre, un progetto parallelo che verrà realizzato in Nuova Zelanda: "Vogliamo realizzare un nuovo spinoff che seguirà le vicende dei due poliziotti del film, una sorta di X-Files versione mockumentary che sarà ambientato in una città neozelandese in cui i due si occupano di investigatore sulle attività paranormali".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News What We Do in the Shadows: in arrivo un remake...