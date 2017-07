What happened to Monday: il nuovo trailer del film con Noomi Rapace

Netflix ha diffuso il trailer e il poster del thriller What Happened to Monday?, in cui l'attrice Noomi Rapace interpreta sette sorelle gemelle.

Fanno parte del cast del progetto, in arrivo sulla piattaforma il 18 agosto, anche Willem Dafoe e Glenn Close, mentre la regia è firmata da Tommy Wirkola e la sceneggiatura è di Max Botkin e Kerry Williamson.

La storia è ambientata in un futuro distopico in cui la sovrappopolazione e la carestia hanno obbligato il governo a introdurre una legge che obbliga le coppie ad avere un solo figlio. Sette sorelle, cresciute e allevate dal nonno che ha dato loro il nome dei giorni della settimana, hanno però aggirato le regole assumendo a turno l'identità di un'unica persona: Karen Settman. Ognuna esce un giorno solo e si sentono realmente libere all'interno del loro appartamento, fino a quando Lunedì non torna a casa.

