Watchmen: ufficiale! HBO commissiona il pilot a Damon Lindelof

Dopo l'allusione di Damon Lindelof di ieri, arriva l'ufficializzazione da parte di HBO. La rete americana ha messo in cantiere il pilot della serie tv dedicata agli Watchmen e ha commissionato altre sceneggiature per lo show. Watchmen sarà prodotta da Warner Bros. Television.

In origine Watchmen è stato pubblicato in 12 albi a partire dal 1986 ed è diventato una delle opere più apprezzate del grande Alan Moore. Il film diretto da Zack Snyder ha incassato 185 milioni di dollari al box office. Dopo l'uscita del film DC Comics ha pubblicato la serie di fumetti Before Watchmen in cui si racconta il passato dei protagonisti della saga. Di recente DC Comics ha tentato di integrare Watchmen nel vasto DC Multiverse.

Damon Lindelof ha appena concluso il suo impegno nella serie TV The Leftovers, che si è conclusa dopo tre stagioni.

