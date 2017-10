Vivien Leigh: gli autori di 'Feud' preparano un biopic sulla diva di Via col vento

Gli autori di Feud Michael Zam e Jaffe Cohen hanno annunciato il loro prossimo progetto: un biopic sulla diva Vivien Leigh.

Zam e Cohen adatteranno il libro di Hugo Vickers Vivien Leigh: A Biography. Il film si focalizzerà sulla vita dell'attrice e sulla relazione con Laurence Olivier, suo marito dal 1940 al 1960.

Leggi anche: Feud: Bette and Joan, un finale struggente per una delle migliori serie dell'anno

Leigh vinse il premio Oscar per il ritratto di Rossella O'Hara in Via col vento (1939) e per quello di Blanche DuBois in Un tram che si chiama desiderio (1951). Ha vinto anche un Tony nel 1963 come miglior attrice nel musical Tovarich. La diva, che soffriva di un disturbo bipolare e di tubercolosi, è morta nel 1967 all'età di 53 anni.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Vivien Leigh: gli autori di 'Feud' preparano un...