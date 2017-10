Vittoria e Abdul: la nostra videorecensione del film!

La videorecensione di oggi vi porta alla scoperta del nuovo lavoro di Stephen Frears, Vittoria e Abdul. Il film è basato sull'omonimo libro di Shrabani Basu ispirato alla storia della profonda amicizia tra la Regina Vittora e Abdul Karim.

In Vittoria e Abdul il giovane indiano protagonista lascia l'India per recarsi a Londra e partecipare al Giubileo d'Oro di Victoria nel 1987. Ben presto l'uomo stringerà un'inedita alleanza con la sovrana, nonostante i tentativi della famiglia reale di interrompere il rapporto. Karim, soprannominato The Munshi dalla Regina, ha poi ricoperto la carica di segretario indiano per ben 15 anni.

Ad interpretare la Regina Vittoria per la seconda volta sullo schermo dopo il film del 1997 La mia regina troviamo una perfetta Judi Dench. L'attrice è accompagnata da un ottimo cast ensamble che include personalità come Eddie Izzard, Michael Gambon, Olivia Williams e Tim Pigott-Smith, quest'ultimo scomparso nell'Aprile 2017.

A parlarci meglio del film è la nostra Alessia Starace, ecco la videorencesione!

