Vita & Virginia: Gemma Arterton ed Elizabeth Debicki nella prima foto

La casa di produzione Protagonist Pictures ha diffuso la prima immagine ufficiale del film Vita and Virginia, diretto da Chanya Button.

Il lungometraggio racconterà la storia d'amore e l'amicizia realmente esistite tra Virginia Woolf e Vita Sackwille-West.

La sceneggiatura è stata scritta da Eileen Atkins basandosi sullo spettacolo teatrale di cui è autrice, il cui debutto in scena è avvenuto nel 1992.

Virginia ha incontrato Vita, moglie di Harold Nicolson, nel 1922 e le due donne hanno avuto una relazione durata quasi un decennio, come dimostrano i loro diari e le lettere che si sono scambiate. Dopo la fine della passione, le due autrici sono rimaste grandi amiche.

Le protagoniste sono le attrici Elizabeth Debicki e Gemma Arterton e, per ora, non è stata rivelata la data prevista per l'arrivo nelle sale.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Vita & Virginia: Gemma Arterton ed Elizabeth...