Violent Delights: Jack Kilmer star del thriller

Jack Kilmer, figlio della star di Top Gun, e Timur Magomedgadzhiev saranno i protagonisti di Violent Delights, il debutto alla regia di Rachel Palumbo.

La sceneggiatura è stata firmata da Taylor Laughlin e il thriller racconterà quello che accade a un gruppo di musicisti e studenti della scuola d'arte che si ritrovano coinvolti in un attacco terroristico nella città di Parigi.

I protagonisti saranno il cantante di una band americana punk rock, ruolo affidato a Kilmer, e due pittori espressionisti. Le loro vite verranno raccontate in parallelo con quella di un ragazzo proveniente da una famiglia di immigrati (Magomedgadzhiev). Tutti i giovani saranno a Parigi per cercare ispirazione e sperare in un futuro migliore.

Kilmer ha recentemente recitato nel film The Nice Guys, mentre Magomedgadzhiev in La ragazza senza nome dei fratelli Dardenne.

