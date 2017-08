Venom subirà un ritardo nella produzione?

Spider-Man: Homecoming, prima collaborazione tra Sony e Marvel Studios, si è rivelato un grande successo. Sony celebra il buon esito della collaborazione, ma al tempo stesso ha deciso di portare avanti in maniera indipendente una serie di spinoff dedicati ai villain della saga di Spider-Man, Sono in arrivo, infatti, Venom, oltre a Silver & Black.

Venom, la cui release è fissata per il 5 ottobre 2018, avrebbe dovuto entrare in produzione tra pochi giorni, il 1 settembre per l'esattezza. ProjectCasting, però, ci informa che al momento sono in corso le selezioni per la crew delle riprese che si terranno ad Atlanta ed è improbabile che in una settimana la produzione sia pronta a partire. Si profila così un piccolo ritardo sulla tabella di marcia che non dovrebbe influire sulla release in sala.

Venom vedrà dietro la macchina da presa il regista di Benvenuti a Zombieland Ruben Fleischer, mentre la star inglese Tom Hardy si calerà nei panni del protagonista Eddie Brock. Anche Riz Ahmed sarebbe in trattative per un ruolo che non è stato reso noto. Si vocifera, inoltre, che nel film dovrebbe apparire Carnage, ma per adesso non vi sono conferme ufficiali al riguardo.

