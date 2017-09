Venerdì 13: il Camp Crystal Lake organizza spaventosi tour della storica location!

Venerdì 13 è una data iconica per gli amanti dell'horror americano, non solo per l'omonimo film ma anche perché corrisponde al venerdì 17 nostrano, una data tradizionalmente legata al maligno e alla sfortuna. Quest'anno il venerdì 13 arriverà a ottobre, il mese di Halloween, e in onore di questa coincidenza il Camp Crystal Lake sta organizzando numerosi tour da tenere in quel giorno, che hanno fatto andare l'iniziativa subito in sold out.

Il Campo No-Be-Bo-Sco, sede originale dell'iconico Venerdì 13 di Sean S. Cunningham, organizza per ogni inquietante data dei veri e propri tour guidati spaventosi, dove si visitano tutti i luoghi importanti per Jason Voorhees.

Visto il grandissimo successo dell'iniziativa e visto il momento d'oro dell'horror americano (L'Evocazione - The Conjuring, It, Scappa - Get Out), tra i fan non si fa che parlare di un possibile ritorno di Jason sul grande schermo, dopo che l'ultimo tentativo è stato cancellato per divergenze creative tra produttori, sceneggiatori e regista.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Venerdì 13: il Camp Crystal Lake organizza...