"Remember, remember the fifth of November". V for Vendetta, la graphic novel seminale di Alan Moore e David Lloyd, starebbe per diventare una serie tv. Dal fumetto è stato tratto un film nel 2005 interpretato da Hugo Weaving e Natalie Portman. Finora Alan Moore ha preso le distanze da tutti gli adattamenti realizzati a Hollywood, ma forse una serie tv inglese potrebbe non essere rigettata dall'artista.

A sviluppare l'adattamento di V for Vendetta sarà, infatti, la rete britannica Channel 4, già produttrice di serie come Black Mirror, Misfits, Ultraviolet e Humans. Per il momento non si hanno notizie su autori, showrunner né sul cast dello show.

V per Vendetta, diretto nel 2005 da James McTeigue, è stato denunciato da Alan Moore che, dopo aver letto la sceneggiatura, ha chiesto che il suo nome fosse tolto dai credits e che i diritti fossero pagati all'illustratore David Lloyd. Il credit finale del film su cui si sono accordati è stato "Based On The Graphic Novel by David Lloyd."

Al momento sarebbe, inoltre, in preparazione una versione televisiva della graphic novel di Alan Moore Watchmen. L'autore si era scagliato duramente anche contro l'adattamento diretto da Zack Snyder della sua opera dichiarando all'LA Times: "Credo che il film nella sua forma moderna sia prepotente. E' coercitivo e ha l'effetto di cancellare la nostra immaginazione culturale collettiva. Ci tratta come uccellini appena nati che aprono le bocchine in attesa che Hollywood ci nutra con vermi rigurgitati. Io sono stanco di vermi. Non posso avere qualcos'altro? Qualcosa che proviene da un altro luogo? Anche vermi cinesi sarebbero un cambiamento gradito."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News V For Vendetta potrebbe diventare una serie tv