Uragano Irma: Kristen Bell mette in salvo la famiglia di Josh Gad!

Kristen Bell, il volto di Veronica Mars, si trovava a Orlando per le riprese del film Like Father quando è stata colpita dall'arrivo dell'uragano Irma. L'attrice, però, non solo ha messo in salvo sé e la sua famiglia, ma anche quella di Josh Gad. I genitori, i fratelli e i nipotini di Gad, l'interprete di Le Tont ne La Bella e la Bestia e voce di Olaf di Frozen - Il regno di ghiaccio, erano in difficoltà e l'attrice li ha portati con sé nel Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, ottenendo per loro una stanza per stare al riparo. L'attore ha affermato:

"Kristen Bell ha letteralmente salvato i miei genitori e tutta la mia famiglia dall'uragano Irma stanotte. Erano in difficoltà in Florida, gli ha preso una stanza a Orlando e ha salvato i miei fratelli, mia cognata e i miei nipotini. Ci sono poche persone come lei. Grazie Kristen. Sei davvero un angelo mandato dal cielo."

I due attori hanno lavorato insieme in Frozen, dove la Bell interpretava Anna, e qualche mese fa l'attrice ha dichiarato:

"I registi Chris Buck e Jennifer Lee hanno appena completato la sceneggiatura e stanno ancora facendo degli aggiustamenti, ma penso che dovremmo iniziare a lavorare presto nello studio di registrazione. La storia è grandiosa... Quello che so è che l'intero team non realizzerebbe niente tanto per farlo. E' per questo motivo che ci è voluto così tanto persino per annunciare che avrebbero girato un secondo film.".

