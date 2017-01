"Untitled": A24 diffonde il trailer di un nuovo misterioso progetto

Ultimamente gli studios tendono a blindare i nuovi progetti nella segretezza più totale. A sorpresa Netflix ha lanciato la serie-rivelazione The OA senza spiegare al pubblico il perché lo show sia stato diffuso senza alcun battage pubblicitario. Questo nuovo modello di business sembra intrigare il pubblico, ma anche i produttori e così la storia potrebbe ripetersi.

Poche ore fa lo studio A24 ha diffuso quello che sembra il trailer di progetto chiamato semplicemente Untitled. Il trailer è accompagnato dalla scritta "Nel nostro prossimo futuro", ma oltre a ciò non sono state diffuse informazioni sulla natura del progetto.

Al momento non siamo neppure in grado di stabilire se il progetto in questione sarà un film, una serie tv o cos'altro. Probabilmente ci vorrà qua lhe mese per scoprilo. Per adesso, i film di A24 (The Witch, Swiss Army Man, Ex Machina, Moonlight) hanno riscosso grande successo, perciò ci auguriamo che anche il nuovo misterioso lavoro sia all'altezza.

